Pizzaut su Rai3 a Che tempo che fa con Elio

La storia di PizzAut e i valori di inclusione della onlus di Nico Acampora a “Che tempo che fa”. Con tanto di dedica speciale. Domenica 29 gennaio il programma tv condotto da Fabio Fazio ha ospitato Elio e le Storie Tese e si è parlato di PizzAut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici. È un laboratorio di inclusione sociale e contemporaneamente un modello che offre lavoro, formazione e dignità alle persone autistiche.

Pizzaut su Rai3 a Che tempo che fa, Elio: «C’è ancora tutto da fare per l’autismo in Italia»

“C’è ancora tutto da fare per l’autismo in Italia” ha affermato Elio in risposta ad una domanda del conduttore che ha annunciato di voler far visita all’attività attualmente presente a Cassina de’ Pecchi (prevista un’apertura a Monza). Un momento speciale per PizzAut che ha sottolineato la bellezza di una onlus che ha avuto una nuova ribalta televisiva è fatto riflettere. Una sorpresa accolta con comprensibile entusiasmo dal team di Nico Acampora.

Pizzaut a Che tempo che fa su Rai3 con Elio

Pizzaut su Rai3 a Che tempo che fa, intanto al ristorante il successo di Simone

“Domenica sera Fabio Fazio ed Elio e le Storie Tese hanno parlato di PizzAut e di autismo: un regalo che ci ha davvero emozionato – commenta Acampora – le parole di Elio poi ci hanno fatto riflettere e speriamo facciano riflettere anche le Istituzioni così spesso disattente ai diritti e ai bisogni delle persone autistiche”.

E poi: “Mentre Elio e Fazio parlavano in diretta, il ristorante PizzAut continuava a sfornare pizze, dando lavoro ai suoi magnifici ragazzi e proprio durante l’intervento di Elio è successo una cosa straordinaria. Simone, un ragazzo che sta svolgendo il suo tirocinio lavorativo retribuito da PizzAut, e che da 6 mesi si è limitato ad apparecchiare, sparecchiare, portare le pizze, perché ancora non pronto a svolgere altre mansioni, domenica sera ha preso la sua prima comanda al tavolo. Ed è successo proprio mentre Elio parlava di PizzAut. Questi risultati sono straordinari e Simone mi ha detto che vuole dedicare questa sua conquista proprio ad Elio e a Fabio Fazio che gli hanno portato fortuna” fa sapere Nico Acampora.