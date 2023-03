PizzAut, una donazione per il “comfort acustico” del locale di Monza

Un aiuto concreto per il ristorante PizzAut in arrivo a Monza. Una raccolta fondi promossa dai negozi Toys Center e Bimbo Store, leader nell’infanzia e parte di PRG Retail Group, ha permesso di raccogliere 296mila euro destinati all’impresa sociale Bambini delle Fate e alla pizzeria inclusiva avviata dal progetto di Nico Acampora.

PizzAut, l’aiuto di Toys Center e Bimbo Store

La parte per PizzAut sarà investita per il “comfort acustico” del nuovo locale per far lavorare le persone autistiche nell’ambiente più adatto possibile riducendo gli stimoli uditivi forti o improvvisi.

Si traduce in controsoffitti, doppi vetri stratificati e serramenti per il risparmio energetico e il miglior isolamento termico sia d’estate che d’inverno per un ambiente insonorizzato e protetto.

Nico Acampora, fondatore di PizzAut commenta: “Grazie all’importante sostegno di Toys Center e Bimbo Store possiamo dare forma concreta al nostro progetto, la nuova pizzeria vuole offrire nuove opportunità e speranza a chi vive la realtà dell’autismo e al contempo sensibilizzare sulla tematica tutti coloro che verranno a trovarci. E il modo più profondo e diretto per farlo è proprio sul campo, mostrando loro quali sono le potenzialità e le risorse di questi ragazzi”.

PizzAut, la raccolta continua con l’iniziativa editoriale “Che avventura l’inclusione”

Ma non è finita, perché la raccolta continua grazie alle vendite – da metà marzo – dell’iniziativa editoriale “Che avventura l’inclusione”, sedici pagine realizzate da Toys Center in collaborazione con PizzAut. Anche in questo caso parte del ricavato andrà alla pizzeria. Il libretto racconta l’autismo, regala tre ricette complete di video-tutorial per preparare la pizza preferita e contiene il gioco “Pizza Memory”.

“La risposta dei nostri clienti e l’impegno dei nostri Team di negozio sono per noi motivo di grande orgoglio. Il loro contributo è una parte importante del nostro sostegno a un progetto che riteniamo in piena sintonia con la mission stessa di Toys Center e Bimbo Store. La sinergia nata con Bambini delle Fate e PizzAut va al di là del semplice contributo economico. Con loro stiamo scoprendo una realtà importante e nel nostro piccolo speriamo di poter essere portavoce della loro causa che non può che essere anche nostra in qualità di azienda specializzata nel mondo di bambini e ragazzi”, commenta Luca Maglio, Sales Director Toys Center e Bimbo Store.