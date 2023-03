Monza e Roche Italia: “Ricerca, anche per un progetto per le imprese locali”

Un proficuo scambio di vedute e di consolidamento di una collaborazione già avviata in passato tra l’amministrazione comunale di Monza e la Roche Italia, azienda presente in città sin dal 1998 e in Italia dal 1897. Il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore al Welfare Egidio Riva sono stati accolti nella sede di viale Stucchi dal presidente e amministratore delegato Maurizio De Cicco, dai manager delle diverse divisioni aziendali (Roche Diagnostics, Roche Pharma, Roche Diabetes Care) e dal segretario generale della Fondazione Roche – creata nel 2017 – Francesco Frattini.

Monza e Roche Italia: 700 dipendenti nella sede di viale Stucchi e certificato parità di genere

Roche Italia conta circa mille dipendenti, di cui settecento lavorano nella sede monzese. Hanno un’età media di 45 anni e oltre 70% di loro è costituito da laureati. Le donne sono più degli uomini (51% contro il 49%), il 53% di loro ricopre incarichi manageriali e il 43% ha mansioni dirigenziali. L’azienda – che garantisce la massima equità di trattamento tra uomini e donne – ha ricevuto la certificazione per la parità di genere.

“Siamo un’azienda svizzera – ha sottolineato De Cicco – ma dal cuore italiano. Abbiamo la creatività, il saper trarre il meglio dalle situazioni più difficili, un senso di appartenenza che ci porta a stare bene e a lavorare per fare stare bene gli altri e migliorare la vita di tutti”.

Monza e Roche Italia: 30% dei ricavi in ricerca e sviluppo

Un impegno che si traduce nell’investimento del 30% dei ricavi in ricerca e sviluppo per poter trovare le soluzioni per rispondere alle esigenze di salute mondiali: dagli antinfettivi, agli anti tumorali passando per le neuroscienze e le malattie rare.

“La ricerca è fondamentale in ambito scientifico – ha sottolineato il sindaco Pilotto – ma lo è in ogni ambito aziendale. Ricordo che subito dopo la crisi dei primi anni duemila, scoppiata a seguito della bolla immobiliare americana, venne effettuata una indagine sulle imprese brianzole di diverse dimensioni che sopravvissero. Ebbene, ad avere la meglio furono proprio quelle che seppero investire in ricerca, per guardare avanti e trovare nuove strade. La routine, il non sapere andare oltre non è mai una buona pratica, nemmeno nella pubblica amministrazione. Per questo credo che anche nel pubblico serva sempre progettazione e lungimiranza”.

Monza e Roche Italia: il territorio e le sue realtà

Roche Italia è da sempre attenta al territorio monzese e a diverse sue realtà (basti citare, tra gli altri, l’impegno a favore di Lilt, Meridiana, PizzAut, Fondazione Tavecchio) e per questo l’assessore Riva ha rimarcato la volontà dell’amministrazione di “creare un progetto con le imprese locali per dare un futuro migliore al territorio mettendo sempre al centro le persone”.

A Roche Italia, in occasione del 125° anno di presenza in Italia, è stato dedicato lo scorso 4 ottobre dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo speciale stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.