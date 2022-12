Italia delle Regioni, il presidente Mattarella: “Pnrr, futuro del Paese oltre il 2026”

Ancora il Pnrr protagonista dei lavori nella seconda giornata dell’evento Italia delle Regioni, prima edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome, aperto a Milano lunedì e proseguito martedì 6 dicembre alla Villa reale. Ospite d’onore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Italia delle Regioni, il presidente Mattarella: “Finanziamenti destinati ad accelerare l’infrastrutturazione del Paese”

“I massicci finanziamenti erogati dalla Commissione Ue sono destinati esattamente ad accelerare l’infrastrutturazione del Paese colmando i divari, a partire da quello tra il Nord e il Sud – ha detto in alla Reggia – Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l’impegno convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali. Un impegno che abbiamo assunto in sede europea e che va, ovviamente, onorato. Il Pnrr, frutto dell’iniziativa del Governo e del Parlamento e condiviso con la Commissione europea, indica obiettivi, in termini di riforme e investimenti, ai quali è legato il futuro del Paese ben oltre il termine di attuazione del Piano, fissato come sappiamo al 2026“.

Italia delle Regioni, il presidente Mattarella: “Va apprezzata disponibilità della Conferenza all’attuazione del Piano”

E poi: “Opportunamente il Presidente Fedriga ha definito il Pnrr ‘un momento straordinario di potenziale sviluppo del nostro Paese’. E va apprezzata la disponibilità della Conferenza a contribuire all’attuazione del Piano favorendo l’integrazione di tutte le politiche pubbliche e uno sviluppo omogeneo dei territori. La leale collaborazione e la disponibilità al dialogo, al confronto e alla collaborazione che le regioni manifestano meritano di essere fatte proprie da tutti nell’interesse dell’Italia“.