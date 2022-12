Il presidente Mattarella alla Villa reale di Monza per l’Italia delle Regioni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella martedì 6 dicembre alla giornata conclusiva dell’Italia delle Regioni, alla Villa reale di Monza. Ad accoglierlo, oltre al governatore lombardo Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Michele Emiliano (presidente e il vice-presidente della Conferenza delle Regioni) e al segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Alessia Grillo, anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto.

“Pensiamo all’autonomia – ha ribadito Fontana in mattinata – come assunzione di responsabilità. L’Autonomia non è un motivo di divisione, bensì un’occasione di mettere a fattor comune le nostre particolarità, in modo da servire tutti lo stesso scopo: il benessere dell’Italia. Le giornate di questo Festival sono anche l’occasione per sancire l’istituzionalizzazione della Conferenza e per certificare il suo ruolo di sede per la leale collaborazione e il dialogo tra le Regioni e le Province autonome”.