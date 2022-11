Monza: il presidente Mattarella in Villa reale per l’evento delle Regioni

Il presidente della Repubblica a Monza martedì 6 dicembre in Villa reale per l’evento “L’Italia delle Regioni”. La presenza di Sergio Mattarella è annunciata a Milano e Monza tra lunedì 5 e martedì per il primo Festival promosso dalle Regioni e dalle Province Autonome “per valorizzare la ricchezza dei territori italiani”.

Monza: il presidente Mattarella in Villa reale, confronto istituzionale con Regioni e Province autonome

Il Festival si propone di avviare un confronto istituzionale “sulle prospettive future del regionalismo nel nostro Paese, con l’obiettivo di elaborare e costruire proposte utili a potenziare il ruolo e le diverse identità delle venti Regioni e delle due Province autonome che compongono l’Italia”.

Monza: il presidente Mattarella in Villa reale, cinque temi al centro del Festival “L’Italia delle Regioni”

Cinque i temi su cui lavoreranno le regioni e i vari stakeholder nel corso della due giorni: le regioni e le reti per investimenti in infrastrutture, “intese come beni di valenza collettiva”; Il modello dell’urbano-regionale (Come le regioni possono tenere assieme città e territori); Welfare ed equilibri sociali: lavori, salute, formazione, demografia; Terra e territorio. L’ambiente (“La terra va raccontata nel suo intreccio storico con il territorio attraverso i temi del turismo, dell’agricoltura e della sostenibilità ambientale”; Geopolitica, Europa e PNRR per individuare il contributo delle regioni nel governo della trasformazione in atto a livello globale.