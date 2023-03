Anche a Monza, come a Cassina de’ Pecchi, ci sarà un ulivo ad accogliere i clienti di PizzAut. È stato messo a dimora nei giorni scorsi, segnale che i preparativi per l’inaugurazione del 2 aprile del nuovo ristorante di via Borgazzi sono a buon punto. Domenica a Monza per l’apertura della seconda insegna Pizzaut arriverà anche il presidente Sergio Mattarella.

PizzAut, un ulivo anche per il ristorante di Monza: “Pianta monumentale, simbolo di pace”

“Un ulivo di oltre 100 anni, messo a dimora di fianco all’ingresso di PizzAut – ha fatto sapere Nico Acampora, che sta documentando l’avanzamento dei lavori con quotidiane dirette sui social – Una pianta monumentale, simbolo di pace, a dare il benvenuto a quanti decideranno di venirci a trovare nella nuova PizzAut di Monza. Accoglierà chi ha deciso di Nutrire l’inclusione insieme a noi“.

All’interno forni e fornelli della nuova grande cucina si stanno scaldando per preparare i pasti per i tanti volontari al lavoro, nella sala sono arrivati i tavoli che verranno sistemati nei prossimi giorni.