Il presidente di BCC Carate Brianza: “Sosteniamo l’AutAcademy di PizzAut”

BCC Carate Brianza sostiene l’AutAcademy di PizzAut: dopo l’inaugurazione del nuovo ristorante inclusivo di Monza, avvenuta domenica 2 aprile, con il taglio del nastro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è intervenuto con una dichiarazione il presidente Bcc Carate Brianza, Ruggero Redaelli.

“È un grandissimo onore per noi di BCC Carate Brianza sostenere l’AutAcademy, il prestigioso progetto del mondo PizzAut finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo che promuove l’inclusione lavorativa delle persone autistiche e che offrirà ancora più opportunità ai ragazzi grazie agli spazi che saranno creati all’interno del ristorante PizzAut di Monza di prossima apertura” dichiara Redaelli.

Il presidente di BCC Carate Brianza: “Supporto anche al progetto Palestra di Autonomia Abilitativa”

“Allo stesso tempo – prosegue il presidente BCC Carate Brianza – il nostro supporto andrà al progetto Palestra di Autonomia Abitativa con cui gli operatori di PizzAut insegneranno a venticinque ragazzi autistici del territorio, non solo le abilità di un lavoro, quello dell’artigiano della pizza appunto, ma anche ad affrontare la vita in autonomia permettendo loro di sperimentare piccole faccende quotidiane (ad esempio, utilizzare la lavatrice, lavare i piatti, dormire senza genitori, cucinare, ecc.) in un contesto abitativo creato ad hoc per renderli autonomi per un prossimo futuro. Perché è proprio questa una delle necessità più importanti”.

“La nostra Istituzione, come Banca del territorio ed a vocazione mutualistica – conclude Redaelli – ha sposato fin da subito le finalità del progetto di inclusione sociale promosso da PizzAut: il nostro mattone simboleggia un punto di partenza per la costruzione di una comunità più solidale e di un futuro migliore per tutti. Complimenti a Nico Acampora, a tutti gli operatori e ai fantastici ragazzi di PizzAut per l’apertura del nuovo ristorante – pizzeria di Monza e dei nuovi progetti che “nutrono l’inclusione””.