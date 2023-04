Il presidente Mattarella inaugura PizzAut a Monza: pizza articolo 1 la star del menù

Attorno alle 12 di domenica 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Monza, dopo la presenza a dicembre, in Villa Reale, per una visita istituzionale in occasione dell’evento ‘L’Italia delle regioni’ organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per inaugurare il ristorante di Pizzaut nell’area dell’Energy Spring Park, ex Philips, il secondo dopo quello di Cassina de’ Pecchi. Uno dei camerieri del ristorante ha accolto il presidente suonando l’Inno alla Gioia con il violino dicendo, tra i sorrisi generali, compreso quello di Mattarella: “E’ un onore suonare per lei, sua maestà“. Poco prima è avvenuto il taglio del nastro con la benedizione a cura di monsignor Rimondi. Il ristorante aprirà ufficialmente al pubblico a fine mese.

Mattarella a Monza per inaugurare il ristorante inclusivo, a pranzo con 200 invitati

Mattarella con l’occasione, ha assistito anche alla firma del contratto indeterminato per due ragazzi che lavoreranno nel ristorante, Beatrice e Gabriele.

Quindi ha preso parte al pranzo con 200 invitati. Guest star del menù: “La pizza articolo 1” dice Nico Acampora, fondatore e presidente di PIzzaut: “con i 3 colori della nostra bandiera”. Il resto dei piatti proposti per la speciale giornata è invece “realizzato con prodotti provenienti dalle terre confiscate alla camorra e alla mafia, per onorare la storia del nostro presidente e per dare un segno di impegno civico”.

“Pranzare con Mattarella è stato straordinario – dice Acampora – Gli ho raccontato la storia di ogni ragazzo di Pizzaut e lui ha ascoltato con grande attenzione. Un ragazzo gli si è avvicinato e gli ha detto di sapere la data di nascita, il giorno della settimana in cui è nato!“

L’abbraccio tra il presidente Mattarella e Acampora

Acampora ha tra l’altro ottenuto da alcune aziende partner – Coop, Toys ed Esselunga – l’assunzione di alcuni dei suoi ragazzi. “Lavoreranno nel nuovo ristorante, da 350 posti, 25 ragazzi autistici e 5 normali, che noi chiamiamo minoranza etnica” aggiunge Acampora.

Il presidente ha lasciato la città attorno alle 13.45.

(Ha collaborato Sarah Valtolina)