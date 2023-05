Pizzaut di Monza inventa la pizza Ricostruzione per aiutare l’Emilia Romagna

Anche Nico Acampora e PizzAut scendono in campo per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna. E lo fanno ancora una volta in maniera originale e mirata, quasi chirurgica, nel loro stile. L’associazione che ha già aperto due pizzerie gestite da ragazzi con sidromi autistiche – a Cassina de’ Pecchi in via don Verderio e a Monza in via Philips – si inventa la pizza “Ricostruzione” con ingredienti tipici e provenienti dalle terre colpite dal disastro. L’intero ricavato sarà devoluto alle associazioni del territorio emiliano che fanno lo stesso lavoro quotidiano di PizzAut. In attesa di individuare i gruppi associazionistici che fanno al caso di Acampora e degli altri volontari e dei ragazzi, l‘associazione ha già scelto quelli che saranno gli ingredienti della ricetta: bresaola dop, fior di latte, scaglie di Parmigiano Reggiano, glassa di aceto balsamico di Modena e pomodorini freschi.

Pizzaut di Monza e l’idea di Acampora

«Vorremmo proporre una pizza per sostenere concretamente la ricostruzione in Emilia Romagna – lancia l’idea Acampora – Una pizza fatta dai miei meravigliosi ragazzi di PizzAut, il cui ricavato sarà donato per sostenere la ripartenza di un’ altra realtà inclusiva, e che si occupa di disabilità, situata nell’Emilia colpita dal mal tempo. La Pizza Ricostruzione si troverà sia da PizzAut Cassina sia da PizzAut Monza». Adesso si attende che il gruppo individui gli interlocutori e “colleghi” in Emilia Romagna, ma l’attesa non dovrebbe durare a lungo e entro qualche giorno chi si prenota (in largo anticipo, con code molto lunghe) per un tavolo nelle due pizzerie di PizzAut potrà gustare la nuova creazione dei ragazzi e contribuire alle attività di uno o più sodalizi la cui attività è stata sconvolta e messa in pericolo dall’alluvione.