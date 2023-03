Da Lilt a Pizzaut a Fondazione Tavecchio: le uova di Pasqua che sostengono solidarietà e inclusione

A pochi giorni dalla domenica di Pasqua c’è chi inizia la caccia all’uovo per non farsi trovare a mani vuote dai più piccoli (e non solo). Se la scelta tra fondente, al latte o nocciolato è questione di gusti, quello che piace sempre più è il connubio tra tradizione e solidarietà. Ed ecco allora che le associazioni e le realtà solidali del territorio proprio in questi giorni stanno intensificando il battage pubblicitario per promuovere la vendita delle uova di cioccolato, indispensabili per promuovere e sostenere i progetti in corso.

Uova pasquali Lilt: in piazza dell’arengario l’1 e il 2 aprile

I volontari della Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori) di Milano Monza e Brianza saranno in piazza dell’arengario, a Monza, l’1 e 2 aprile. Si potranno scegliere non solo le uova pasquali ma anche le colombe handmade e gli ovetti di cioccolato. «Con la Pasqua solidale si può contribuire a sostenere e rendere accessibili i nostri servizi di prevenzione oncologica anche a chi è più fragile dal punto di vista economico e sociale», spiegano da Casa Lilt, la sede di via San Gottardo.

Uova di PizzAut nei supermercati Esselunga, online quelle del Letizia Verga

Anche PizzAut promuove le uova di Pasqua, al latte e fondente, «per promuovere l’inclusione», aggiungono dal team di Nico Acampora, disponibili nei supermercati Esselunga. I volontari del Comitato Maria Letizia Verga hanno scelto la centralissima piazza dell’arengario per proporre, lo scorso fine settimana, le uova per sostenere i progetti e la ricerca a favore dei bambini oncologici. È ancora possibile acquistare le uova e le colombe pasquali direttamente on line. Il sito comitatomarialetiziaverga.it è momentaneamente off line – fanno sapere – chi lo desidera può quindi mandare una mail a shop@comitatomarialetiziaverga.org indicando l’ordine, i propri dati e l’indirizzo di spedizione, con un proprio contatto.

Le uova della Fondazione Tavecchio on-line e quelle del doposcuola parrocchia San Biagio (anche colombe)

I proventi della Pasqua solidale proposta dalla Fondazione Tavecchio serviranno a sostenere il progetto Restart, che l’associazione sta realizzando con la collaborazione di regione Lombardia, destinata al reinserimento sociale dei giovani che non hanno un’occupazione e non stanno studiando. È possibile accedere allo shop on line sul sito alessio.org.

Anche il doposcuola @-lab legato alla parrocchia di San Biagio, a Monza, propone uova di cioccolato e colombe. Il ricavato servirà per contribuire al supporto dei ragazzi della comunità e delle loro famiglie. Per prenotazioni info@elabonlus.it.