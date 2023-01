Folla a Lissone per il campione Filippo Ganna: ecco il suo 2023

Quando c’è un campione come Filippo Ganna, primo ospite 2023 del ciclo “A tu per tu con i grandi dello sport”, la fila per gli autografi e i selfie è lunga, molto lunga. Ancora prima dell’inizio della serata, che si è svolta lunedì 9 gennaio nel punto vendita Bicimania di Lissone, i fan del ciclista piemontese, detentore del record dell’ora, hanno pazientemente atteso il loro turno per non perdere l’occasione di una stretta di mano, un autografo e una foto ricordo. Tra i presenti, molti bambini, piccoli ciclisti in erba dello Sport Mobili Lissone, sorridenti e felici dell’incontro con il loro idolo.

Folla a Lissone per “Top Ganna”: 600 persone da Bicimania

Soprannominato dai suoi fan “Top Ganna”, il ciclista, stradista, pistard e specializzato nelle prove a cronometro, ha regalato una serata davvero “top” al folto pubblico, 600 persone presenti per ascoltare racconti e aneddoti della sua carriera. Successi che il giornalista Alessandro Brambilla, conduttore della serata, ha snocciolato con dovizia di particolari.

Nato a Verbania nel 1996, Ganna ha scelto il ciclismo, nonostante il papà canoista alle Olimpiadi del 1984.

“Non mi piace l’acqua, la uso per lavarmi e idratarmi – ha raccontato scherzando – ho scelto il ciclismo che mi sta dando soddisfazioni e spero di essere di ispirazione per i giovani”.

Folla a Lissone per il campione Filippo Ganna: il “lento innamoramento per il ciclismo e il 2022 tra alti e bassi”

Con il ciclismo non è stato un colpo di fulmine, ma un lento innamoramento che l’ha portato a diventare il campione che è oggi. Ai giovani presenti in sala, ha ricordato l’importanza di studiare e di imparare l’inglese, lui che ha lasciato la scuola “forse, dice, è stato un errore“. Nella chiacchierata sul palco con Brambilla, Ganna ha raccontato anche com’è arrivato al record dell’ora, stabilito a ottobre sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen in Svizzera.

“Sapevo che sarebbe stata una prova difficile, è stato un anno intenso perché siamo partiti presto con la stagione, dopo l’Olimpiade non avevo staccato, il 2022 è stato un anno travagliato tra alti e bassi – ammette – l’obiettivo era fare bene il Tour e poi vedere come finire la stagione. Invece, in Francia è andata male e così anche al mondiale: la squadra però mi ha stimolato a fare il tentativo per dimostrare chi sono veramente. Il giorno della prova ho dato tutto me stesso”.

Folla a Lissone per il campione Filippo Ganna: la stagione 2023

Tra ricordi e aneddoti, Ganna ha svelato anche i programmi della stagione 2023, sempre insieme alla sua squadra Ineos Grenadiers, team inglese al quale è legato fino al 2027. L’avvio di stagione è in Argentina per correre la Vuelta a San Juan, poi dal 15 al 19 febbraio il trasferimento in Portogallo per la Volta ao Algarve, a seguire sarà il turno dell’Italia con la Tirreno-Adriatico, la Milano-Sanremo, poi le corse del Nord con la Gent-Wevelgem, il giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix e il Giro d’Italia, che partirà sabato 6 maggio. E poi il Mondiale ad agosto.

Folla a Lissone per il campione Filippo Ganna: tanti ospiti, da Sergio Longoni in regalo la piccozza dorata

La serata di Lissone è stata organizzata in collaborazione con Northwave, sponsor di Ganna sin dagli inizi della sua carriera da professionista iniziata nel 2017, e ha visto la partecipazione di molti ex professionisti del ciclismo tra i quali Gabriele Bosisio, Giairo Ermeti e Silvia Valsecchi, oggi rispettivamente direttore e venditori esperti del negozio Bicimania di Lissone. In conclusione è giunto il saluto del sindaco di Lissone Laura Borella e di Sergio Longoni, presidente DF Sport Specialist e Bicimania che ha regalato a Ganna la piccozza dorata, segno di progressione, anche nel ciclismo, con l’augurio di nuovi successi per il campione.