Ciclismo, il Giro 2023 si presenta: attesa per la conferma della Seregno-Bergamo

Ancora un po’ di pazienza, poi la notizia anticipata alla città nelle scorse settimane, sarà ufficiale. Lunedì 17 ottobre, al teatro Lirico di Milano, Rcs Sport annuncerà infatti il percorso dell’edizione 2023 del Giro d’Italia, la più importante manifestazione ciclistica nazionale, che si svolgerà tra sabato 6 maggio e domenica 28 maggio.

Ciclismo, il Giro 2023 si presenta: il 21 maggio tappa brianzola da Seregno

Un momento molto atteso, anche perché ormai è un segreto di Pulcinella, almeno stando alle tantissime indiscrezioni che sono filtrate fin qui, che la tappa in programma domenica 21 maggio, tra l’altro quarantesimo anniversario della storica visita di Papa Giovanni Paolo II in città, partirà da Seregno e terminerà a Bergamo, dopo essere transitata dai colli briantei.

Questo anche se, al momento, l’unica comunicazione rimane quella iniziale del sindaco Alberto Rossi, che di fronte alle primissime voci aveva ammesso che l’amministrazione comunale aveva inoltrato una domanda all’organizzazione della corsa rosa, per poterne fare parte da protagonista, e che una risposta ancora non era arrivata.

Ciclismo, il Giro 2023 si presenta: un precedente nel 1960, vinse Anquetil

L’attenzione tra gli appassionati di ciclismo è ovviamente spasmodica, anche perché soltanto una volta nella storia una tappa del Giro d’Italia è partita da Seregno, nell’ormai lontano 2 giugno 1960, quando la meta conclusiva del percorso di giornata dei ciclisti fu Lecco, dopo una faticaccia di 68 chilometri, coperti a cronometro. A vincere in quell’occasione fu il fuoriclasse francese Jacques Anquetil.

Ciclismo, il Giro 2023 si presenta: le indiscrezioni

Stavolta, il via potrebbe essere dato tra il corso Matteotti e la piazza Risorgimento, anche se da questo punto di vista le certezze non sono granitiche. La figura che più lega il territorio locale al Giro d’Italia è quella di Giacinto Santambrogio, nato nel 1945 e scomparso nel 2012, che nella sua carriera agonistica, interpretata come spalla di Felice Gimondi e di Eddy Merckx, ha partecipato a dieci edizioni, imponendosi anche in un paio di tappe.