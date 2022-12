Giacomo Ballabio corridore globe-trotter. L’atleta, nato a Giussano il 10 gennaio 1998, ha lasciato la Francia dopo aver scelto di correre nella imminente stagione con il team Continental Global 6 Cycling che ha sede ad Auckland, in Nuova Zelanda.

Ciclismo: il giussanese Ballabio sceglie la Nuova Zelanda, lascia la Francia

Ballabio nelle due ultime stagioni ha gareggiato in Francia e, in particolare nel 2022 indossando la maglia del Velo Club Villefranche Beaujolais, ha collezionato importanti risultati iniziando dal successo nel Circuito des Deux Ponts seguito quindi da una serie di piazzamenti inaugurata dal sesto posto nella Boucle de l’Artois (2°, 6° e 7° posto di tappa), seguita dall’ottavo nella 3 giorni di Cherbourg (6° e 10° di tappa) e dal 15mo nel Grand Prix du Country di Aix. Ha anche concluso sul terzo gradino del podio il Gran Premio Puyloubier-Sainte-Victoire, quindi in quarta posizione sia il Tour de Côte d’Or che il Poinçonnet-Panazol Limoges Métropole.

Ciclismo: il giussanese Ballabio sceglie la Nuova Zelanda, le ultime stagioni

Nel 2021 invece a Selongey il 12 luglio ha vinto la quarta e ultima tappa del Tour de Cote d’Or (gara del calendario Elite nazionale francese) festeggiando la seconda affermazione della stagione dopo che in febbraio siera imposto nella prima frazione della Boucles du Haut-Var.

Nel palmarès di Giacomo Ballabio compaiono, relativamente alla stagione 2018, una vittoria di tappa all’Olympia’s Tour door Nederland inserita nella Quattro Giorni di As; accaduta dopo i successi nel Tour de la Courtine e nel Gran Prix di Wittenheim del 2017 e una tappa all’Aubel-Thimister-La Gleize nel 2016.

Giacomo Ballabio dopo la Svizzera, l’Italia e la Francia nel 2023 pertanto proseguirà la sua carriera di corridore professionista nella Nuova Zelanda.

Ciclismo: il giussanese Ballabio sceglie la Nuova Zelanda, inizi di carriera

L’atleta brianzolo nel 2017 ha inaugurato il suo personale tour correndo in Svizzera con la Exploit – Goomah Racing Bikes, poi nel 2019 è approdato alla IAM Excelsior (team elvetico con licenza Continental) ma nel 2020 è tornato in Italia per difendere i colori della squadra bresciana Iseo Serrature-Rime-Carnovali. Nelle stagioni 2021 e 2022 ha preferito indossare la maglia di due squadre francesi, categoria Continental: nell’ordine la Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme e la Villefranche Beaujolais.