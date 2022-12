Ciclismo, Biganzoli presidente dello Sport Club Mobili di Lissone

Nuovo consiglio direttivo (e nuovo presidente) per la storica società ciclistica di Lissone, lo Sport Club Mobili. Enrico Biganzoli subentra a Silvano Lissoni che rimane in società come presidente onorario.

“Lavorare in modo intelligente e sognare in grande… questo fa una squadra. Questo il nostro obiettivo”. Sono le parole pronunciate dal neo presidente dello Sport Club Mobili Lissone, Enrico Biganzoli, che nella serata di venerdì 16 dicembre, ha assegnato i nuovi incarichi del consiglio direttivo che lo affiancherà per i prossimi quattro anni.

Ciclismo: l’organigramma dello Sport Club Mobili

Ecco l’organigramma: oltre al presidente Biganzoli (che avrà anche la delega economica), e al presidente onorario Lissoni, il vice presidente (con deleghe economica, safety & security): è Marco Gontel, segretario amministrativo è Ivan Fossati. Consiglieri con delega al settore giovanile sono Alessandro Rolandi, Roberto Colciago e Paolo Ruggeri, direttore sportivo Ivan Saviola. Ed ancora, consiglieri con delega alla comunicazione Caterina Baglioni e Andrea Calatroni, consigliere con delega alla comunicazione visiva Luca Petrillo, mentre Luigi Foglio ha la delega alla logistica. Consigliere con delega all’abbigliamento, Fulvio Villa. Altri consiglieri: Roberto Brivio, Aldo Gibellini, Luca Rimondi e Sergio Motta.

Lo Sport Club Mobili Lissone ha voluto rimarcare l’ incarico speciale per Silvano Lissoni che – spiega la società- “per anni ha guidato onorevolmente lo Sport Club Mobili Lissone, e che ora con orgoglio ha accettato di restare in veste di presidente onorario”. Tutto lo staff è già a lavoro per un 2023 pieno di sport e novità.