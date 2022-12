Francesco Moser in visita a Seregno alla mostra sulla Salus ciclistica

Una figura di eccezione ha fatto visita giovedì 8 dicembre a Seregno alla mostra dedicata ai settantacinque anni di attività della Salus ciclistica, ospitata dalla galleria Mariani di via Cavour. A sorpresa, infatti, approfittando della sua presenza in Lombardia, è arrivato Francesco Moser, campionissimo del ciclismo italiano e grande amico di Giacinto Santambrogio, al quale è dedicato ampio spazio nella rassegna, come accaduto per l’altro professionista Serafino Santambrogio.

Salus ciclistica: Moser parla del Giro d’Italia

Un momento della visita

Di fronte ad un buon numero di appassionati, tra i quali il sindaco Alberto Rossi ed il neo presidente gialloblù Marco Moretto, Moser ha anche parlato della prossima edizione del Giro d’Italia, che domenica 21 maggio 2023 vedrà una tappa partire proprio da Seregno, per terminare a Bergamo. «Sarà una frazione dura -ha spiegato-, con parecchie salite. Il giorno successivo, è previsto un riposo, mentre poi la corsa approderà da noi in Trentino».

Salus ciclistica: la felicità di Angelo Santambrogio

Francesco Moser a colloquio con Angelo Santambrogio, di fronte a lui

Il significato della visita di Moser lo ha riassunto Angelo Santambrogio, curatore della mostra e fratello minore di Giacinto. «Francesco e Giacinto erano amici -ha spiegato Santambrogio-. Giacinto ha disputato il suo ultimo mondiale a San Cristobal, in Venezuela, nel 1977, quando ad imporsi fu proprio Moser. I due vennero poi in Brianza a festeggiare».

Salus ciclistica: le visite alla mostra fino a domenica 11

La foto ricordo davanti alla bicicletta di Giacinto Santambrogio, esposta in mostra

La rassegna potrà essere visitata fino a domenica 11 dicembre, con i seguenti orari: feriali dalle 17.30 alle 19, sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30).