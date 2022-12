Ciclismo: il Comitato Provinciale premia i campioni brianzoli dell’ultima stagione

La tradizionale festa di fine stagione del Comitato Provinciale FCI di Monza e Brianza quest’anno si è svolta nell’Oratorio San Giovanni Bosco di Giussano. Il presidente Marino Valtorta ed i componenti del consiglio hanno chiamato a raccolta tutti i campioni e le eccellenze del movimento ciclistico provinciale e consegnato premi agli atleti che hanno vinto titoli e ottenuto risultati importanti nel corso della stagione 2022. Sempre molto attesi i premi speciali: la Ruota d’Oro è stata conquistata dalla squadra femminile monzese BePink, mentre l’Arengario D’Oro-Memorial Dante Brambilla è andato a Giovanni Mauri con la motivazione “Una vita al servizio del ciclismo giovanile”. La giudice di gara Flavia Belingheri si è fregiata della “Corona Ferrea”, e Lorenzo Nespoli, talento della società Giovani Giussanesi, del Memorial Fabio Casartelli, mentre “La Chioccia d’Oro” è finita nella bacheca sociale della Lissone MTB per il progetto di crescita dei giovani ciclisti.

Ciclismo: il Comitato Provinciale premia i migliori atleti in Europa e in Italia

Scorpacciata di premi per Federica Venturelli del Gs Cicli Fiorin, campionessa del mondo dell’Inseguimento su pista e premiata anche per i tre titoli europei e per i cinque titoli italiani tra le Donne Junior (quattro in pista e quello della cronometro individuale). Altra maglia iridata a sfilare a Giussano è stata Karin Tosato della società Lissone MTB (specialità Cross Country e Marathon Master Woman). Applausi anche per due atlete del Team BePink: Silvia Zanardi (quattro titoli europei) e Matilde Vitillo con due, quindi per aver vinto i tricolori Elettra Paganelli, Elena Bissolati, Nicholas Travella (tutti del Gs.Cicli Fiorin – Baruccana di Seveso); Alberto Riva (XCO Cat.Master 3) Pavan Free Bike; Christian Bursi (Trial allievi) – Moto Club Lazzate; quindi Silvio Olovrap (XC E/Bike Master) e Claudio Zanoletti (Cross country XC – Master 7) entrambi del Lissone MTB. Passerella anche per i vari campioni provinciali delle categorie amatoriali (gare su strada e fuori strada) e giovanili. Suddivisi per categorie sono negli Esordienti 1° Anno: Cesare Castellani – Cicli Fiorin. Esordienti 2° Anno: Davide Gileno – Sc.Brugherio Sportiva. Allievi: Giovanni Magazzù – Us.Biassono. Juniores: Tomas Chianello – Us.Biassono. Donne Esordienti: Giulia Costa Staricco Sc. Cesano Maderno. Donne Allieve: Letizia Pirola Sc.Cesano Maderno. In conclusione di cerimonia sono stati consegnati dei riconoscimenti speciali anche al dottore Federico Di Lucchio e all’architetto Pierluigi Nespoli per la preziosa collaborazione fornita al Comitato Monza e Brianza. Spazio anche ad una delle attività fiore all’occhiello del Comitato brianzolo presieduto dal seregnese Marino Valtorta, l’attività ludica negli Oratori introdotto nei mesi estivi in particolare negli Oratori L’Agorà di Carate Brianza, San Paolo VI di Albiate, Bareggia di Lissone e San Gerardo di Monza.