Ciclismo, dopo l’incidente in Svizzera il muggiorese Nizzolo torna a pedalare

Giacomo Nizzolo corridore professionista di Muggiò ha ripreso a pedalare. L’atleta della Israel – Premier Tech si era infortunato lo scorso mese mentre si allenava in Svizzera coinvolto, suo malgrado, in un incidente nel quale aveva riportato la frattura della clavicola destra. Le radiografie e gli accertamenti clinici, fortunatamente non avevano evidenziato fratture ed i sanitari avevano optato per un trattamento conservativo. L’atleta dopo un breve riposo, ha ripreso gli allenamenti in modo da affrontare, nel modo migliore, la nuova stagione agonistica. Nizzolo con le dovute cautele ha potuto anche tornare in sella nonché prendere parte al training camp che la Israel – Premier Tech ha scelto di svolgere a Girona. Il velocista brianzolo ha quindi iniziato a preparare in Spagna la tredicesima stagione di corse da professionista.

Nizzolo, classe 1989 è stato per due volte nella classifica a punti al Giro

Nizzolo è nato il 30 gennaio 1989 ed è approdato nella massima categoria del ciclismo nel 2011 con la maglia della Leopard Trek. Da allora ha vinto due volte il titolo nazionale in linea (2016 e 2020), per due volte la classifica a punti al Giro d’Italia (2015 e 2016) e nel 2020 il titolo europeo in linea. Complessivamente ha conquistato ben 29 traguardi.

La stagione 2023 di Nizzolo inizierà in Argentina

La stagione 2023 del popolare corridore inizierà dall’Argentina con la Vuelta a San Juan per poi proseguire con la partecipazione ad alcune corse sul territorio spagnolo. Sempre in tema di impegni Nizzolo ha ribadito che “Una gara a cui tengo particolarmente è la Milano – Sanremo. Quest’anno sfortunatamente sono caduto in discesa dal Poggio, non so come sarebbe finita, ma so che fino a quel momento il più era fatto e lo avevo fatto bene”. Insomma, un avvertimento ai velocisti che puntano a vincere una delle più importanti “Corse monumento”.