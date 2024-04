Tre atlete brianzole in gran spolvero a Pavia nei Campionati Regionali universitari open. Sono Francesca Stella e Francesca Di Cerbo, entrambe di Monza, che hanno vinto il titolo nelle specialità salto in alto e salto in lungo, e Marta Radaelli di Villasanta nel martello.

Come da regolamento alla manifestazione di carattere regionale open organizzata dal CUS Pavia e dal CUS Milano, con in patrocinio del Comune di Pavia, al Comunale di via Treves a Pavia potevano partecipare atleti/e tesserati per società regolarmente affiliate Fidal nonché atleti/e universitari nati dal 1996 al 2006.

Atletica: tre ori brianzoli e un argento ai Regionali universitari, Marta Redaelli vince il martello davanti a Melissa Casiraghi

Nella speciale graduatoria approntata al termine della manifestazione per i concorrenti tuttora studenti universitari, nel lancio del martello (peso 4 kg) gara e titolo sono stati vinti da Marta Redaelli con un lancio di 51,75m con la talentuosa Melissa Casiraghi seconda con 50,26m. Entrambe sono affiliate al Team-A Lombardia (sede operativa a Brugherio) nato dall’unione di cinque società di atletica leggera della Brianza con il proposito di dare importanza a tutti, atleti ed atlete, delle società aderenti dai più forti ai meno talentuosi che dal settore giovanile passavano al settore assoluto (Over 16) per competere sia a livello individuale che di squadra.

Brugherio atletica Radaelli Marta martello

Marta Radaelli dal 2009 al 2016 ha gareggiato per i colori dell’Athletic Club Villasanta e da otto anni è tesserata al Team-A Lombardia. Sul podio è salita con a fianco Melissa Casiraghi (junior classe 2005, originaria di Agrate Brianza) che in marzo, nei Campionati italiani invernali di lanci lunghi svoltisi all’aperto a Mariano Comense, ha vinto il titolo nel martello con la misura di 52,19 metri.

Atletica: tre ori brianzoli e un argento ai Regionali universitari, Francesca Stella e Francesca Di Cerbo

A Pavia si sono laureate campionesse regionali anche Francesca Stella nell’alto (con un salto di 174 cm) e Francesca Di Cerbo nel lungo (con 5,43m). Queste atlete abitano a Monza e dal 2019 sono tesserate alla Pro Sesto e Atletica Cernusco. Entrambe hanno iniziato il loro percorso sportivo nelle fila della società Forti e Liberi, quindi dal 2011 al 2018 hanno indossato i colori dell’Atletica Monza per poi approdare alla Pro Sesto.