Serie A, Monza-Atalanta 1-2: Maldini sfiora il pareggio all’ultimo secondo

⏳ Fischio finale all’U-Power Stadium: l’Atalanta espugna Monza 2-1 in una gara equilibrata e avvincente fino alla fine dove il Monza ha sfiorato il gol del pareggio all’ultimo secondo. Nonostante la sconfitta la squadra biancorossa, allenata da mister Palladino, ha conquistato la salvezza prima ancora di giocare.

⚪🔴 50’st Finale vibrante: clamorosa occasione per il pareggio del Monza in extremis con un tiro velenoso di Maldini dal limite dell’area con il pallone che bacia il palo, attraversa tutta la linea e finisce fuori.

🟨 49’st Ammonito Bondo per un fallo commesso su Touré.

🟨 48’st Ammonito Hien per un fallo commesso su Maldini.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

⚪🔴 44’st Il Monza accorcia le distanze con una conclusione da fuori area e di giustezza di Maldini che insacca all’angolino. MONZA 1 – ATALANTA 2

⚪🔴 GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

🔄 34’st Triplo cambio nel Monza: al posto di Izzo, Gagliardini e Djuric entrano Caldirola, D’Ambrosio e Colombo.

⚪🔴 32’st V.Carboni mette al centro, non ci arriva di un soffio Gagliardini, raccoglie la sfera Djuric che va al tiro ma respinge la difesa nerazzurra.

⚫️🔵 29’st Azione tambureggiante e corale dell’Atalanta: dal limite Touré appoggia la sfera per l’accorrente De Roon che mira all’angolino, blocca a terra Di Gregorio.

⚫️🔵 27’st Azione in verticale in bello stile della Dea: triangolo sull’asse Lookman-Touré con quest’ultimo che insacca con un piattone sotto la traversa. Seconda rete in campionato di Touré. MONZA 0 – ATALANTA 2

⚫️🔵 27’st GOL DELL’ATALANTA

⚪🔴 24’st Gagliardini soffia la palla a Pasalic sulla linea di fondo, arriva Birindelli che serve Pessina che si destreggia e calcia col sinistro da ottima posizione spedendo alto.

🔄 23’st Cambio nell’Atalanta: al posto di Toloi ed Ederson entrano Djimsiti e De Roon.

🟨 21’st Ammonito Izzo per un fallo commesso su Lookman.

🔄 20’st Cambio nel Monza: al posto di Kyriakopoulos entra Maldini.

🔄 18’st Cambio nell’Atalanta: al posto di De Ketelaere entra Koopmeiners.

⚪🔴 12’st Punizione invitante per il Monza a pochi metri dall’area di rigore: si incarica della battuta Kyriakopoulos che centra la barriera atalantina.

⚪🔴 9’st Ottima chance per il Monza per trovare il gol del pareggio con un colpo di testa di Pablo Marí che sorvola la traversa.

🔄 9’st Cambio nel Monza: al posto di Colpani entra V. Carboni.

⚫️🔵 6’st Dal corner seguente, calciato da Lookman, è Kolasinac a colpire di testa mandando alto il pallone.

⚫️🔵 6’st Iniziativa sull’out di sinistra di Lookman che si destreggia e calcia col sinistro, respinge in corner Di Gregorio.

🔄 1’st Cambio nell’Atalanta: al posto di Bakker entra Ruggeri.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: l’Atalanta conduce per 1-0 grazie al gol di testa di De Ketelaere al 44′, su assist da corner di Lookman. Gara piacevole ed equilibrata giocata in un clima verosimilmente invernale.

⚪🔴 47′ Timida reazione biancorossa con un tiro di Birindelli che da distanza siderale spedisce alta la sfera.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

⚫️🔵 44′ I nerazzurri schiodano il match: angolo di Lookman a trovare l’incornata vincente ravvicinata di De Ketelaere che insacca. MONZA 0 – ATALANTA 1

⚫️🔵 44′ GOL DELL’ATALANTA

⚫️🔵 41′ Tiro-cross di De Ketelaere, dall’interno dell’area di rigore, sul quale Di Gregorio risponde presente respingendo a dovere la sfera.

⚪🔴 40′ Imbucata di Pessina a trovare Gagliardini in area che tira al volo, palla fuori misura.

⚫️🔵 37′ Risponde l’Atalanta con un tiro rasoterra di Lookman che è deviato in corner.

⚪🔴 36′ Conclusione velenosa di Zerbin col destro, respinge a terra Carnesecchi. Alimenta l’azione Colpani che calcia in diagonale col sinistro, palla sull’esterno della rete.

🧐 35′ Dopo 35 minuti di protesta, inizia a cantare la Curva Davide Pieri per sostenere incessantemente i beniamini biancorossi.

⚪🔴 31′ Zerbin allarga il fronte sulla destra per Birindelli che calcia di prima intenzione non inquadrando la porta.

🔄 28′ Cambio nell’Atalanta: al posto di Holm (infortunato, problema al polpaccio destro) entra Hateboer.

⚪🔴 21′ Su azione da corner Zerbin appoggia per Birindelli che calcia alto da posizione defilata.

🔴 18′ Allontanato per proteste Raimondi, collaboratore tecnico dell’Atalanta.

⚫️🔵 9′ Traversone dalla destra di Holm ad imbeccare l’inzuccata di Touré che sorvola la traversa.

⚫️🔵 8′ Il primo sussulto è di marca orobica: sovrapposizione di Kolasinac che va alla conclusione, respinge Di Gregorio, arriva Lookman che manda alta la sfera.

🟨 3′ Ammonito Birindelli per simulazione.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🙏 Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Mattia Giani, calciatore di Eccellenza.

🧐 Scelte di formazione MONZA: tra i biancorossi non c’è lo squalificato Akpa Akpro e si rivede a sinistra Kyriakopoulos; diga a centrocampo con la coppia Bondo-Gagliardini mentre capitan Pessina gioca più avanzato sulla trequarti assieme a Colpani e Zerbin, alle spalle del terminale d’attacco Djuric.

🧐 Scelte di formazione ATALANTA: turnover tra gli orobici, in vista degli impegni ravvicinati nelle Coppe, con Bakker e Touré che partono titolari.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Nel posticipo domenicale della 33^ giornata il Monza di mister Palladino ospita l’Atalanta di Gasperini. I brianzoli, salvi aritmeticamente prima del match contro la Dea, vogliono dare continuità al pareggio del Dall’Ara e incorniciare, nel migliore dei modi, il capolavoro Palladiniano per la seconda volta consecutiva in Serie A. Calcio d’inizio, all’U-Power Stadium, alle ore 20.45.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marí, Kyriakopoulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Colombo, Pereira, V. Carboni, Maldini, D’Ambrosio, A. Carboni, Ferraris, Vignato. All. Raffaele Palladino.

⚫️🔵 ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac; Holm, Ederson, Pasalic, Bakker; De Ketelaere; Lookman, Touré. A disposizione: Musso, Rossi, Koopmeiners, De Roon, Djimsiti, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Miranchuk, Zappacosta, Scamacca. All. Gian Piero Gasperini.