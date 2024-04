Pallavolo, finali scudetto: Mint ko a Perugia, gara-4 decisiva domenica a Monza

Rimane rispettato il fattore campo nelle finali scudetto di pallavolo: in gara-3 alla Mint Monza non è riuscito il break e al Pala Barton si è fermata sul 3-1 (25-15, 25-18, 24-26, 25-19) in favore della Sir Susa Vim Perugia. Ora la serie si sposta alla Opiquad Arena di Monza per la decisiva gara-4: domenica 28 aprile in viale Stucchi la partita che può allungare la serie alla bella o assegnare lo scudetto.

Pallavolo, finali scudetto: «Possiamo sicuramente fare meglio»

Mint Monza gara-3 finale scudettoDi Martino – foto Consorzio Vero Volley Mint Monza gara-3 finale scudetto Takahashi – foto Consorzio Vero Volley

Una Monza che, nonostante non abbia brillato nei primi due set, ha messo in campo tutta la grinta di cui dispone nel terzo parziale, mettendo in scena una rimonta fino al tie-break. Nel quarto gioco Perugia, guidata da Leon, è riuscita a dare la svolta nella fase centrale del parziale, aggiudicandosi partita e vantaggio nella serie.

«Oggi la battuta di Perugia ci ha messo un po’ in difficoltà, ma nel terzo set abbiamo ritrovato le nostre certezze in campo, vincendo il parziale. Possiamo sicuramente fare meglio, sappiamo che ci aspetta una Gara-4 impegnativa, ma avremo tutto il sostegno del nostro pubblico», ha commentato Gabriele Di Martino.