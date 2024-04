Lecce-Monza 1-1, parla Pessina: «Se avessimo perso sarebbe stato un risultato bugiardo»

Gara agonistica ma lenta per 90 minuti, poi due lampi nel recupero: il primo per il gol di Krstovic (un destro potente all’incrocio imprendibile per Di Gregorio), il secondo causato dal fallo di mano di Venuti che libera Pessina dal dischetto per il pareggio. Proprio il capitano parla ai microfoni di Dazn nel post-partita: «È una partita che doveva finire in pareggio per come si è svolta. Loro hanno trovato un gran gol nel recupero, ma sarebbe stato un risultato bugiardo. Per fortuna abbiamo trovato un rigore che ho trasformato con freddezza, nonostante Falcone mi abbia poi rivelato che aveva provato a studiarmi. È andata bene spiazzandolo». Il riferimento va anche al rigore sbagliato l’anno scorso da Gytkjaer all’U-Power Stadium. «Per il nostro percorso volevamo un risultato diverso, dopo le ottime prestazioni con pochi punti. Però se non si vince se deve almeno riuscire a non perdere. È sempre un punto importante. Ci aspettavamo esattamente questo tipo di partita, qua è difficilissimo fare risultato, i miei compagni sono stati bravissimi e siamo contenti. Il pensiero dell’Europa, anche se non lo diciamo, c’è. Però bisogna vincere queste partite che ti fanno fare il salto. Rimaniamo lì, ora abbiamo qualche scontro diretto e cercheremo di fare il massimo in questo finale di stagione».

L’analisi del tecnico

Così invece la spiega Raffaele Palladino: «Abbiamo provato a dare la scossa nel secondo tempo, ma che fatica. Ci aspettavamo una partita del genere, su un campo ostico, contro una squadra in salute. Noi abbiamo risposto con spirito di gruppo. Seppur tattica, potevamo anche sbloccarla. Mi è piaciuto che dopo il gol preso su un rinvio, i ragazzi non hanno mollato e sono andati a prendersi un pareggio che ritengo giusto». Nel secondo tempo ci ha provato con l’inserimento di Maldini e Djuric: «Con i cinque cambi, la seconda parte diventa un’altra partita. Potevamo sia vincere, che perdere. Anche il Lecce ha fatto bene. Non è mai facile entrare bene da subentrati, ma chi è entrato ha dato il massimo. Mi aspettavo un’inerzia diversa, per provare a vincerla. Non siamo riusciti a passare in vantaggio e in questi casi si rischia anche di perderla». Verso la Lazio: Gagliardini sarà squalificato, mentre per Izzo potrebbe essere stato solo un colpo. «Come detto, il nostro obiettivo di inizio campionato era salvarci e siamo davvero orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Per noi l’Europa è un sogno. Ora abbiamo la Lazio e dobbiamo guardare partita dopo partita, abbiamo a disposizione 12 punti e proveremo a giocarcela contro tutti»