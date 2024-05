Calcio, il debutto della “Seregno Cup-trofeo Gelsia” regala un sorriso all’Fbc Seregno

Se il buongiorno si vede dal mattino, la prima edizione della “Seregno Cup-trofeo Gelsia” è destinata a regalare molte soddisfazioni all’Fbc Seregno, la società che l’ha promossa, con il determinante supporto di Gelsia in qualità di sponsor. Domenica 5 maggio, la giornata d’esordio del torneo, che nei weekend di maggio richiamerà al centro sportivo Seregnello di Seregno la partecipazione di settantaquattro formazioni di realtà dilettantistiche o professionistiche provenienti dai territori delle Province di Monza e Brianza, Lecco e Milano, ha infatti registrato il successo degli azzurrini nella categoria Under 13 a nove, che ha visto scendere in campo gli Esordienti nati nel 2011.

Calcio: successo degli azzurrini tra gli Under 13

La premiazione degli Under 13 dell’Fbc Seregno, presenti Mauro Ballabio, presidente di Gelsia, e Paolo Cazzaniga, assessore allo sport

Nella fase eliminatoria, nel girone A l’Fbc Seregno ha dapprima pareggiato 0-0 contro il Lesmo e poi sconfitto 1-0 la Brianza Olginatese. Il successivo pareggio tra Lesmo e Brianza Olginatese, che hanno concluso sull’1-1, ha regalato il primo posto alla compagine di casa. Nel gruppo B, l’ha spuntata il Biassono, che ha piegato nell’ordine il Gs Villa (1-0) e la Pro Sesto (2-0), mentre i sestesi hanno completato il quadro, regolando 1-0 il Gs Villa. Nella finale con in palio il quinto posto, la Brianza Olginatese ha avuto la meglio sul Gs Villa, superandolo 3-2, prima che la Pro Sesto salisse sul terzo gradino del podio, battendo 1-0 il Lesmo. Nell’atto decisivo della manifestazione, invece, l’Fbc Seregno, sodalizio fondato l’estate passata da Claudio Pozzi ed Antonio Santorelli, per evitare la diaspora del settore giovanile locale, dopo la mancata iscrizione del 1913 Seregno alla nuova stagione agonistica, in particolare al campionato di Eccellenza, si è imposto con autorità sul Biassono, con un secco 2-0. Alle premiazioni sono intervenuti Paolo Cazzaniga, assessore allo sport, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e Mauro Ballabio, presidente di Gelsia.

Calcio: Enotria Milano prima tra gli Under 12

La premiazione dell’Enotria Milano, prima nel torneo Under 12

Sempre domenica 5 maggio, inoltre, l’Enotria Milano, sodalizio di grande tradizione a livello di settore giovanile, ha conquistato l’affermazione tra gli Under 12 a nove, con protagonisti gli Esordienti nati nel 2012. Il regolamento in questo caso prevedeva un girone all’italiana, con gare di sola andata. L’Enotria ha fatto capire subito di essere arrivata in Brianza con ambizioni di successo, sconfiggendo nel match di apertura 2-0 la Pro Sesto. Sono seguiti il pareggio a reti inviolate tra Vibe Ronchese e Gs Villa, il secondo exploit dell’Enotria, che ha travolto 7-0 il Gs Villa, la divisione della posta tra Vibe Ronchese e Pro Sesto (1-1), la rotonda vittoria della Pro Sesto sul Gs Villa (4-0) ed infine quella con identico punteggio dell’Enotria sulla Vibe Ronchese. La classifica ha quindi premiato l’Enotria Milano, prima a punteggio pieno con nove punti, davanti a Pro Sesto (quattro), Vibe Ronchese (due) e Gs Villa (uno). Domenica 12 maggio, alle 15, la manifestazione proseguirà con gli Under 9 padroni della scena, mentre sabato 18 maggio e domenica 19 maggio toccherà rispettivamente agli Under 10 ed agli Under 11, sabato 25 maggio agli Under 12 ed agli Under 13 ed infine domenica 26 maggio agli Under 7 ed agli Under 8.