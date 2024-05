Imola non piace a Verstappen: mentre il tre volte iridato, campione del mondo in carica continua a finire in ghiaia tra le curve del tracciato imolese dedicato a Enzo e Dino Ferrari, il primo venerdì Italiano di Formula 1 innalza le Ferrari, che continuano ad essere davanti anche nella seconda sessione di prove libere. È soprattutto il monegasco del Cavallino Charles Leclerc a fomentare le speranze dei tifosi, collezionando due prime posizioni su due sessioni di prova, mentre lo spagnolo Carlos Sainz (dopo una prima terza posizione) scompare dal podio, per restare comunque di poco alle spalle della top five. Dietro a Leclerc c’è Oscar Piastri, con un distacco di poco meno di due decimi, e Yuki Tsunoda a +0.380s

Formula 1 Gp di Imola: classifica prove libere – infografica di Sara Colombo

F1, Gp di Imola: Leclerc e la Ferrari davanti anche nelle Fp2, la classifica

Ferrari e McLaren sono le migliori sul passo gara, mentre sul tracciato italiano è scesa in pista una Mercedes notevolmente migliorata che porta Lewis Hamilton e George Russell in quarta e quinta posizione. Alle spalle di Carlos Sainz due grossi punti di domanda: due Red Bull in notevole affaticamento che si piazzano quasi agli estremi della zona nobile della classifica, con Verstappen in settima e Sergio Perez in ottava posizione. Nono e decimo Nico Hulkenberg e Fernando Alonso.

F1, Gp di Imola: Leclerc e la Ferrari davanti anche nelle Fp2, Albon e Magnussen

In pista per la seconda sessione di prove libere anche Alexander Albon dopo il problema al motore che ne aveva causato il prematuro ritiro dal primo turno di prove del pomeriggio. Con la Williams numero 23 riparata sul filo di lana, di qualche minuto in ritardo rispetto all’orario di apertura della pit lane, l’anglo tailandese è comunque riuscito a percorrere ventitré giri, fermando il cronometro per il proprio miglior tempo sull’1:17.135, ad un secondo e due dalla pole position, ma sette decimi più veloce rispetto al compagno di squadra, Logan Sargeant in ultima posizione. Tornato possessore della propria Haas, ha preso parte alla seconda sessione di libere anche Kevin Magnussen, dopo aver ceduto la propria monoposto al terzo pilota Oliver Bearman nel primo turno di libere.

F1, Gp di Imola: Leclerc e la Ferrari davanti anche nelle Fp2, il programma

L’appuntamento con l’ultima sessione di prove libere sul tracciato italiano di Imola è fissata per le 12.30 di sabato, mentre le qualifiche scatteranno alle 16