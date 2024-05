F1, Gp di Imola: le nuove Ferrari di Leclerc e Sainz davanti nelle prime libere

Il venerdì di Imola accende le speranze dei tifosi italiani di vedere il Cavallino sul podio nel primo weekend “di casa” della Formula 1. Allo scoccare delle 13.30 il semaforo verde in fondo alla pit lane del circuito dedicato Enzo e Dino Ferrari accende la prima sessione di prove libere italiane che incoronano la Rossa di Maranello di Charles Leclerc la più veloce in pista, con un tempo di 1:16.990. Ad ottenere la seconda piazza è invece la Mercedes di George Russell, insignito in settimana del trofeo Bandini a Brisighella, alle spalle del monegasco del Cavallino con un distacco di 104 millesimi. Ancora Rossa in terza posizione, con Carlos Sainz che chiude il podio virtuale a 130 millesimi dal compagno di squadra.

F1, Gp di Imola: la top ten della prima sessione di prove libere

Rinfrescate, sotto il sole romagnolo, dalla brezza frizzantina che segue le precipitazioni che hanno bagnato Imola negli scorsi giorni, restano invece a bocca asciutta le due Red Bull, quarta e quinta (con Sergio Perez davanti per sette millesimi al compagno di squadra Max Verstappen, con uno stile di guida poco pulito e pieno di errori nella prima sessione italiana), e la Williams di Alexander Albon. L’anglo-tailandese, fresco di rinnovo con la scuderia britannica, è costretto a parcheggiare la sua vettura alle Acque Minerali, provocando bandiera rossa.

Alle spalle delle due Red Bull completano la top ten la faentina Racing Bulls di Yuki Tsunoda, la Mercedes di Lewis Hamilton, le due McLaren di Piastri e Norris e l’Aston Martin di Fernando Alonso.

F1, Gp di Imola: dopo il ricordo di Senna e Ratzenberger

In un weekend imolese iniziato molto prima dell’attività in pista con le commemorazioni in occasione del trentesimo anniversario dalla morte di Senna e Ratzenberger, guidate dal Campione del Mondo Sebastian Vettel (che nella giornata di domenica aprirà il GP al volante della McLaren del brasiliano che perse la vita ad Imola nel ‘94 ), sono molte le scuderie a scendere in pista con pacchetti di aggiornamenti non indifferenti.

F1, Gp di Imola: tutte le novità in pista

Prima tra tutte Ferrari, che porta in pista nel primo GP di casa pance, cofano e fondo ridisegnati. Aston Martin si presenta all’appuntamento italiano con una nuova ala anteriore, fondo, cofano motore e sospensione posteriore, mentre Mercedes porta una nuova ala posteriore. Anche Red Bull, ad un passo dall’inizio del gardening del direttore tecnico Adrian Newey (secondo le voci già opzionato da Ferrari per l’anno venturo), porta ad Imola una nuova ala anteriore ed un nuovo fondo.

Per scoprire se le prestazioni da podio di Ferrari nel weekend del Gran Premio di casa siano solide o un mero fuoco di paglia bisognerà attendere la seconda sessione di libere, in programma per le 17 di venerdì.