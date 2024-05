Nuoto artistico: Sincro Seregno conquista il secondo e terzo posto sul podio di Livorno

Nella bacheca della società Sincro Seregno sono stati collocati, in appositi, importanti, spazi due trofei conquistati a Livorno nel Campionato italiano juniores primaverile. “Questi trofei sono stati vinti dalla squadra che nel concorso generale si è classificata al secondo posto e, l’altro, al terzo posto nella classifica assoluta generale dove ci siamo posizionati alle spalle della Rari Nantes Savona e dal Futuro Club Prato. – spiega Virginia Ratti che da 16 anni ricopre la carica di presidente della società – Mi permetto evidenziare il nostro piazzamento nella graduatoria generale che certifica la crescita di Sincro Seregno anche nel settore giovanile in quanto tutti i nostri risultati sono stati conquistati da sincronette mentre altri club avevano in vasca anche i ragazzi. Il mio grazie e quello dei dirigenti della società va a tutte le ragazze che svolgono la loro attività agonistica con impegno e soprattutto in maniera serena e costruttiva come è accaduto a Livorno sotto la guida tecnica di Giorgia Mazzariello, Elena Celia e Matilde Meneghini”.

Nuoto artistico: Sincro Seregno e le gare

Nelle gare disputate al Centro Federale di Livorno, nella prova finale a squadre alla quale erano state ammesse 12 formazioni che avevano superato le griglie di qualificazione, Seregno Sincro ha conquistato il secondo posto con 249.9011 punti con una formazione composta da Emma Brandolini, Olivia Busi, Giada Chieregato, Caterina Cucco, Alice Garraffo, Lara Pollini, Sofia Trantino, Allice Zadek, Giada Galimberti e Valentina Lana Katic. Il titolo nazionale è stato vinto dalla squadra della Rari Nantes Savona guidata da Federica Sala di Lesmo (da sincronetta per diverse stagioni ha indossato il body di Sincro Seregno quindi quello della nazionale) e da Carolina Camardella che ha totalizzato 252.2656 punti conquistando il titolo juniores primaverile dodici mesi dopo: a marzo 2023 a Riccione infatti aveva vinto la Busto Nuoto. Al terzo posto si è inserita la squadra Montebelluna Nuoto con 223.9105 punti completando un podio tutto nuovo rispetto a quello di un anno fa.

Nuoto artistico: Sincro Seregno e gli altri risultati

Nelle gare individuale disputate al Polo Acquatico di Livorno, nel “Solo Libero” Caterina Cucco e Lara Pollini si sono posizionate al quarto e al sesto posto (titolo vinto da Arianna Di Lecce che ha raccolto l’eredità della singolista azzurra Susanna Pedotti, passata alla categoria assoluta). Nella prova “Duo Libero” la formazione di Sincro Seregno (C.Cucco, L.Pollini) si è classificata al sesto posto (su 16 finaliste). Inoltre nella gara finale “Acrobatic Routine” vinta da Montebelluna, Sincro Seregno ha conquistato il sesto posto.mUn’altra, importante notizia per la società presieduta da Virginia Ratti riguarda tre talentuose ragazze: Alice Garraffo, Martina Pizio e Alice Zadek sino al 21 maggio prenderanno parte agli allenamenti collegiali della nazionale giovanile in programma a Savona, nella piscina Olimpica “Carlo Zanelli”. Nello staff tecnico è presente anche Giorgia Mazzariello.