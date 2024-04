Lecce-Monza 1-1, le pagelle: Bondo funziona, Carboni-Colombo spenti, buon punto

LECCE-MONZA 1–1 (0-0)

MARCATORI st 45’+2 Krstovic, 45’+6 rig. Pessina

LECCE (4-4-2) Falcone 6; Gendrey 6.5 (38’st Venuti 5), Baschirotto 6, Pongracic 6.5, Gallo 6.5; Oudin 5.5 (38’st Pierotti 6.5), Blin 6, Rafia 6 (16’st Gonzalez 5.5), Dorgu 5.5 (23’st Almqvist 6); Piccoli 5.5 (16’st Sansone 5.5), Krstovic 7. A disp.: Berisha, Brancolini, Venuti, Samooja, Touba, Borbei. All.: Gotti 6.5

MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio 6; Birindelli 6, Izzo 6 (36’st D’Ambrosio 5.5), Pablo Marì 6.5, Kyriakopoulos 6; Akpa Akpro 5.5 (23’st Gagliardini 6), Bondo 6.5; V.Carboni 5.5 (13’st Colpani 6), Pessina 6.5, Zerbin 6 (23’st Maldini 6.5); Colombo 5 (13’st Djuric 5.5). A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Caprari, Pedro Pereira, Ferraris, Vignato. All.: Palladino 6

Di Gregorio 6 Incolpevole sul gol, poco sollecitato in tutto il resto del match. Giusto un paio di conclusioni molli e centrali. Bene a guardia dei pali

Birindelli 6 Non riesce ad incidere in spinta, ma dal suo lato non soffre un cliente pericoloso come Dorgu. Andrebbe aiutato invece su Gallo, ma i compagni sull’esterno si abbassano poco e controvoglia

Izzo 6 Preciso nella lotta con Piccoli, costringendolo ad aggirarsi a largo (36’st D’Ambrosio 5.5 Non al massimo della concentrazione, né della condizione. Concede troppi palloni comodi agli avversari, si fa anticipare da Pierotti nell’assist per Krstovic. Ripaga qualcosina nel rigore provocato da Venuti)

Pablo Marì 6.5 Efficacie e presente, in marcatura e chiusura, disegna pure qualche geometria

Kyriakopoulos 6 Si segnala per un bel mancino potente e per la solita prestazione sufficientemente ordinata

Akpa Akpro 5.5 Corre in giro per il campo, non sempre trovando la posizione giusta. Pecca nel rilancio dell’azione (23’st Gagliardini 6 Ci mette il fisico ed alza il tono di un reparto che rischiava di soccombere alla quantità degli avversari)

Bondo 6.5 La visione di gioco deve ancora arrivare, ma in dinamismo siamo già a livelli da Serie A

V.Carboni 5.5 Spento senza spunto, mai in partita. Eppure i colpi ce li avrebbe (13’st Colpani 6 Qualche scintilla, pochino per i suoi standard, ma lontano dall’U-Power è questo il rendimento)

Pessina 6.5 Meno pulito del solito, anche perché guardato a vista e costretto a zone di campo che poco concedono allo spettacolo, ruggisce nel recupero, trasformando perfettamente il pesantissimo rigore del pareggio

Zerbin 6 Parte con energia, va in calando, ma rimane positivo, anche al servizio dei compagni (23’st Maldini 6.5 Può fare la differenza di tecnica, nel finale, a squadre stanche. Ormai è chiaro. Bravo anche oggi a prendere l’iniziativa)

Colombo 5 Non ne prende mezza e anche quelle poche che arrivano, se finiscono sul destro, si spengono velocemente (13’st Djuric 5.5 Meglio del compagno, niente di che, ma almeno riesce ad alzare un po’ la squadra)

Palladino 6 La scelta di Colombo all’inizio non paga perché non ci sono gli spazi per sfruttarne il dinamismo. Cambia con intelligenza e conduce la nave verso lo 0-0. Se il punteggio è diverso non è per colpa, né per merito suo.