Calcio, Eccellenza sipario e verdetti: Lazzate e Leon ai playoff, Meda ai playout

Ultimi novanta minuti in Eccellenza con relativi verdetti: nel Girone A, ci saranno due playout poiché ritornano in campo per conquistare la salvezza nella doppia sfida Castanese, Vergiatese e Meda che sorpassa l’Accademia Pavese e avrà un vantaggio nella doppia sfida. In zona play off il Magenta secondo sfiderà la Milanese, mentre il Pavia ha superato l’Ardor Lazzate ma questa settimana è già tempo di rivincite con il confronto previsto sempre al Fortunati. Nel Girone B in Valtellina, la Nuova Sondrio Calcio, conferma il pronostico batte il Mapello e festeggia la promozione in Serie D, mentre i gialloblù bergamaschi vanno ai playoff come secondi. Niente sfida con la Trevigliese però che cade sul campo della Cisanese e viene esclusa a causa della forbice di punti. Vittoria tennistica del Lemine Almenno, tra le mura amiche, contro il Muggiò; il Vis Nova Giussano (dopo la 22esima sconfitta) saluta l’Eccellenza unitamente al San Pellegrino superato in casa dalla Soresinese.

Calcio, Eccellenza girone A: Meda

La terza rete consecutiva di Omar Laribi permette al Meda di espugnare Saronno e raggiungere i playout. I bianconeri affronteranno proprio l’Accademia Pavese, battuta due domeniche fa al centro sportivo Sant’Alessio. Il sorpasso sui biancorossi permetterà al Meda di giocare il ritorno in casa e avere due risultati a disposizione su tre. Allo stadio Colombo-Gianetti il Meda sblocca il risultato dopo sette minuti nel secondo tempo con un diagonale perfetto di Laribi e poi resiste fino al triplice fischio. Ora la stagione della società presieduta da Gigi Cairoli prosegue per altre due partite da affrontare con la massima determinazione per mantenere l’Eccellenza.

Calcio, Eccellenza girone A: Ardor Lazzate

L’Ardor Lazzate cade in quel di Pavia: una sconfitta che brucia in chiave classifica nel contesto di un turno di campionato contraddistinto da alcuni risultati sfavorevoli per la squadra di mister Fedele, scavalcata in classifica dallo stesso Pavia dopo lo splendido goal di Vassallo. Nel primo turno playoff saranno quindi opposte le stesse squadre che si sono affrontate in terra pavese ma in una partita secca: il Pavia, forte di una migliore posizione, avrà a disposizione due risultati su tre.

Calcio, Eccellenza girone A: Base 96 Seveso

Il Magenta con un goal di Pedrocchi (attaccante con un passato nella fila del Seregno) batte il Base 96 Seveso e festeggia la conquista dei playoff e del secondo posto presentando al termine della vittoriosa trasferta a Seveso l’Album Figurine 2023/2024 con il claim “È arrivato il nostro album delle figurine. Un’istantanea della nostra stagione, lunga e piena di ricordi, tanto lavoro settimanale, le partite, le amicizie, la squadra!”

Calcio, Eccellenza girone A: la classifica e i verdetti

La Classifica: Oltrepò 70 punti; Magenta 64; Pavia 63; Ardor Lazzate 62; FC Milanese 60; Solbiatese 59; Calvairate 57; Caronnese 56; Casteggio 50; FBC Saronno 47; Base 96 Seveso 46; Sestese 40; Castanese 39; Meda, Accademia Pavese 34; Vergiatese 33; Verbano 30; Accademia Vittuone 5 punti.

Vince il campionato: Oltrepò FBC. Playoff: Magenta, Pavia, Ardor Lazzate, Fc Milanese. Playout: Castanese, Meda, Acc. Pavese S. Genesio, Vergiatese. Retrocessione per: Verbano Calcio, Acc. Calcio Vittuone.

Calcio, Eccellenza girone B

Nel Girone B, la Nuova Sondrio squadra accreditata dai pronostici con la 21^ vittoria nella stagione festeggia la promozione in Serie D. A indirizzare il match con il Mapello è stato uno splendido gol di Muletta dopo undici minuti mentre a sigillare la vittoria e la promozione ci ha pensato, con una doppietta, Luis Carlo Martinez centravanti alto 191 cm, nato a Madrid il 7 giugno 1995.

Calcio Eccellenza Vis Nova Giussano 2023-24

Calcio, Eccellenza girone B: Vis Nova Giussano

È terminata con una sconfitta la difficile stagione del Vis Nova Giussano che per l’occasione ha lottato sino alla fine. Sotto due volte per le reti di Berishaku e Donzelli, i ragazzi di mister Avella hanno raggiunto il pareggio prima con Trezza e poi con Morotti. Il Castellone però con Morotti, Rebucchi e donzelli autore di una doppietta personale, ha poi allungato in maniera definitiva e ininfluente è stato il goal che il generoso Trezza ha messo a segno quasi allo scadere.

Calcio, Eccellenza girone B: Muggiò

Con la sconfitta numero sedici nella stagione cala il sipario sul campionato del Muggiò superato dal Lemine Almenno in una partita dai toni e dal carattere da ultimo giorno di scuola. I bergamaschi, artefici di un memorabile girone di ritorno, hanno inteso mettere la classica ciliegina sulla torta con i gol di Fratus e Tarchini e le doppiette di Rota e Bugada.

Calcio, Eccellenza girone B: Leon Vimercate

Si è concluso con un pareggio l’atteso confronto tra l’Alta Brianza e il Leon Vimercate: risultato che vedrà nuovamente in campo, nel primo turno dei playoff in programma domenica, queste due squadre. Primo turno tutto a favore del team allenato da mister Jeolson in quanto si giocherà una gara di sola andata: niente supplementari e rigori. In caso di parità al novantesimo minuto, si qualificherà al secondo turno (fissato per il 19 maggio) la squadra con la miglior posizione di classifica in campionato. L’Alta Brianza di mister Ardito avrà quindi a disposizione solamente la vittoria. Sull’esito della partita disputata allo stadio “San Miro” di Canzo hanno inciso le prodezze di Pelle (Leon) al 43’ e al 67’ di Fumagalli (Alta Brianza)

Calcio, Eccellenza girone B: classifica e verdetti

La Classifica: Nuova Sondrio 70 punti; Mapello 66; Leon Vimercate 64; Alta Brianza Tavernerio 62; Trevigliese 55; Offanenghese 52; Cisanese 46; Lemine Almenno 45; Tribiano 42; Muggiò, Soncinese 42; Soresinese 41; Calolziocorte, Brianza Olginatese 39; Castelleone 38; Arcellasco Città di Erba 35; Vis Nova Giussano, San Pellegrino 28 punti.

Vince il campionato: Nuova Sondrio Calcio. Playoff: Mapello (2^ turno), Leon, Altabrianza (1^ turno) Playout: Calolziocorte, Brianza Olginatese, Castelleone, Arcellasco Città di Erba. Retrocessione: San Pellegrino, Vis Nova Giussano.