Calcio, Serie A: approvato il bilancio del Monza, voci di addio per Galliani?

Come era stato anticipato dal Cittadino, venerdì è stato approvato il bilancio del Monza. E come anticipato l’andamento del 2023 è stato simile a quello del 2022: per quanto riguarda il passivo, infatti, i numeri sono paragonabili a quelli dell’anno precedente.

Calcio, Serie A: approvato il bilancio del Monza, fatturato più che raddoppiato

Il fatturato della società brianzola, complice il primo anno vissuto interamente in Serie A, è più che raddoppiato, toccando quota 68,3 milioni di euro, ma anche i costi sono in crescita e sono arrivati a 134,3 milioni, quasi 30 milioni in più rispetto ai 105,5 del 2022. Il patrimonio netto del club al 31 dicembre 2023 era pari a 20 milioni, rispetto ai 18,2 milioni del 2022, grazie agli interventi della proprietà in termini di versamenti. Tra i ricavi, a fare la parte del leone sono sicuramente i diritti televisivi.

Come auspicato la quota del Monza è cresciuta, visibilmente, ed ora ha quasi raggiunto i 42 milioni di euro. Ci sono poi le sponsorizzazioni, che toccano 13 milioni, in crescita del 45% rispetto al 2022. I ricavi da gara, dunque gli introiti garantiti dall’U-Power Stadium, sono invece di 7 milioni. Un’altra quota di 3 milioni proviene dalla gestione dei calciatori (il passaggio iniziale di Carlos Augusto all’Inter), mentre alle voci generiche sono iscritti a bilancio altri 4,6 milioni.

Calcio, Serie A: approvato il bilancio del Monza, uscite nettamente superiori e 5 milioni per il settore giovanile

Purtroppo per il Monza, le uscite sono nettamente superiori: 77,9 di costo del personale dei quali 56,1 di stipendi, 27,2 di ammortamenti e svalutazioni (queste solo le uscite per la compravendita dei giocatori). La società ha investito anche 5 milioni di euro nel settore giovanile, con l’idea di vederli rientrare nel prossimo futuro, e altri fondi sulle strutture. In compenso sono a zero i debiti finanziari. Per chiudere in pari, nell’anno Fininvest ha immesso 60 milioni di euro e altri 17 sono stati versi il 28 marzo per dare corpo alla gestione 2024. I conti sono piuttosto semplici ed è abbastanza evidente che il giochino, da solo, al momento, non è sostenibile.

Calcio, Serie A: approvato il bilancio del Monza, le trattative per la cessione di quote

Anche questo rientra nelle trattative in corso per la cessione di quote della società che in queste ultime settimane stanno intrattenendo la proprietà di Fininvest e diversi interlocutori. Sicuramente più avanti di tutti rimane Orienta Capital Partners del forlivese Augusto Balestra, ma la discussione si è di molto raffreddata (si ragiona soprattutto sulle cifre) ed un fondo estero starebbe provando ad inserirsi; considerato anche che le manifestazioni d’interesse negli ultimi mesi sono state diverse.

Calcio, Serie A: approvato il bilancio del Monza, Adriano Galliani lascia?

Nelle ultime ore, è circolata anche l’indiscrezione che Adriano Galliani non sarebbe più certo della sua permanenza. Una questione di cuore. Vedere il progetto suo e del presidente Berlusconi ripensato in altri termini sarebbe tutt’altro che emozionante. Anche per questo, chiunque dovesse affacciarsi con in mano un’offerta prima dovrebbe quanto meno valutare l’opportunità di lasciare la gestione nelle mani più affidabili che ci siano, senza snaturarne il credo.