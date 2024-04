Serie A: prosegue la trattativa per la cessione del Monza, venerdì approvazione del bilancio

La presenza di Augusto Balestra, leader del fondo Orienta Capital Partners, accanto ad Adriano Galliani allo stadio Dall’Ara in occasione della partita tra Bologna e Monza ha riacceso le voci d’imminente cessione della società calcistica della città da parte di Fininvest. A dire il vero il giorno dopo Balestra era a vedere il Cesena, ma questo non vuol dire che acquisirà anche i bianconeri neo promossi in Serie B. Non è nemmeno la prima volta che il faro di Orienta assiste ad una partita dei biancorossi o viene ritratto al fianco dell’Ad brianzolo, come da esclusiva de il Cittadino ormai di qualche settimana fa.

Serie A: prosegue la trattativa per la cessione del Monza, venerdì 10 aprile la discussione del bilancio 2023

Al momento le trattative, che non sono mai state in esclusiva e che hanno registrato manifestazioni d’interesse in passato così come anche negli ultimi tempi, sono ancora in corso, anche se è sempre Orienta il partner in vantaggio. Si parla del passaggio di circa il 70% delle quote per circa 100 milioni di euro e Balestra potrebbe essere il nuovo presidente. Non esiste alcuna proposta scritta semplicemente perché non è detto che sia necessaria, in questo caso azionista di riferimento e nuovo investitore si muovono come meglio credono.

Probabilmente però si attende l’approvazione del bilancio per dare seguito alla due diligence e stringere verso le firme. Ebbene il bilancio 2023 sarà discusso nella giornata di venerdì 19 aprile dal consiglio d’amministrazione.

Serie A: prosegue la trattativa per la cessione del Monza, i dati del bilancio 2022

Da quando Silvio Berlusconi e Fininvest hanno acquisito il controllo della società nel settembre del 2018, in occasione del compleanno del patron, con la squadra in Serie C, sono già stati immessi quasi duecento milioni di euro nell’impresa; i dati di riferimento sono quelli del bilancio 2022, l’ultimo attualmente a disposizione. In particolare gli ultimi due interventi finanziari della holding sono arrivati a sanare il fabbisogno complessivo di 59 milioni di euro evidenziato nel documento di chiusura del 2022 con un versamento in conto capitale da 64 milioni di euro in totale nell’anno e c’è stata anche un’aggiunta di 15 milioni di euro il 28 marzo 2023 (quindi a ricadere nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2023). Il tutto prima della morte del presidente Berlusconi.

Da lì in poi i dati saranno resi pubblici solamente dopo l’approvazione del bilancio messa in calendario per venerdì.

Serie A: prosegue la trattativa per la cessione del Monza, il lavoro di Adriano Galliani per la compressione delle spese

Nel frattempo però sul mercato Adriano Galliani ha compiuto un ottimo lavoro comprimendo la spesa per gli stipendi, aumentando il numero di prestiti gratuiti con ingaggi relativamente bassi e riuscendo a vendere sul mercato un asset importante come Carlos Augusto per una cifra comunque notevole che l’Inter avrebbe dovuto necessariamente garantire al raggiungimento dell’obiettivo ormai ufficiale della qualificazione alla prossima Champions League.

Serie A: prosegue la trattativa per la cessione del Monza, i ricavi

Questo, secondo alcune anticipazioni, unito all’aumento dei ricavi dai diritti televisivi (per il primo anno solare interamente trascorso in Serie A) e gli introiti da botteghino e dalle sponsorizzazioni, avrebbe permesso di attutire il saldo negativo che, comunque, anche per via dei riscatti da saldare, sarebbe da attestarsi non molto lontano dai 59 milioni dell’anno scorso. Si attende l’approvazione del bilancio anche per avere un’idea del valore attuale della società, anche se ovviamente i nuovi soci avranno tutte le risposte dalla loro due diligence.