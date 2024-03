Serie A, Ac Monza e i nuovi soci: trattativa con Orienta Capital Partners?

Sono a un punto di svolta le trattative per l’ingresso di nuovi soci nell’Ac Monza. Da tempo Fininvest sta cercando investitori e ora potrebbe averli trovati. Ci vorranno mesi prima di concludere, ma le manifestazioni d’interesse si stanno facendo concrete. Già da prima della scomparsa del patron Silvio Berlusconi, l’idea è sempre stata quella di aggiungere partner che potessero sostenere la più lunga serie possibile di campagne di Serie A, con la morte dell’unico presidente possibile le operazioni hanno avuto un’accelerata e, dopo i gruppi esteri, questa volta si rimarrebbe in Italia.

Serie A, Ac Monza e i nuovi soci: Augusto Balestra il volto di riferimento

Nelle ultime ore le indiscrezioni hanno segnalato l’interesse di Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti intersettoriali con sede a Milano e a Forlì. I soci sono Augusto Balestra, Marco Bizzarri, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Lorenzo Isolabella, Sergio Serra e Paolo Strocchi. Tra questi il volto di riferimento sarebbe Balestra, che in passato ha collaborato con il Cesena ai tempi della transizione con il presidente Igor Campedelli e anche al Siena di Massimo Mezzaroma, cugino di Marco, ex comproprietario della Salernitana con il cognato Claudio Lotito, presidente della Lazio.

In passato ha lavorato anche alla rinascita del canale sportivo SportItalia. Grande appassionato e praticante di sport, è stato visto in più occasioni all’U-Power Stadium, l’ultima volta il 2 marzo per Monza-Roma. Rimane concreta anche la possibilità che siano giunte altre manifestazioni d’interesse alla proprietà, di natura non necessariamente finanziaria. Sicuramente Orienta si è fatta avanti con Fininvest e le trattative sono in corso e impostate.

Serie A, Ac Monza e i nuovi soci: le modalità, società da 100 milioni di euro

Secondo quanto è stato possibile apprendere, riguarderebbero una parte di quote da acquisire in un primo momento e una seconda parte attraverso la modalità del Vendor Loan, sostanzialmente un prestito a media scadenza concesso dal venditore all’acquirente.

La società sarebbe stata valutata 100 milioni, qualcosa meno rispetto a quanto speso dalla famiglia Berlusconi per portarla dalla Serie C alla Serie A e mantenerla nella massima categoria del calcio italiano. Di tutta quest’operazione, il fattore più rassicurante di tutti però è rappresentato sicuramente dalla conferma di Galliani. Il primo dirigente e primo tifoso biancorosso rimarrà al governo della nave e questo, per il Monza, significa mantenere le competenze più alte al servizio del nuovo progetto.