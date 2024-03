Serie A: Monza e Simmenthal, torna in campo una partnership storica

Nuovi volti e nuovi sponsor per l’Ac Monza, ma sono ritorni al passato: Msc Crociere storico marchio associato al Milan e Simmenthal già nome del Monza negli anni ruggenti della Serie B, tra il 1955 ed il 1965.

Serie A: Monza e Simmenthal. Galliani: «Ci scende una lacrimuccia per quello che abbiamo vissuto in passato»

A presentarli è direttamente Adriano Galliani, con un pizzico d’orgoglio: «Torniamo a lavorare con due brand così iconici che meritavano assolutamente una presentazione importante. Msc Crociere è una potenza, mentre con Simmenthal ci scende la lacrimuccia, per quello che abbiamo vissuto in passato. Sono nomi, sono simboli. Li abbiamo cercati fortemente. Credono in noi, credono in quello che sta facendo la nostra società».

Simmenthal torna in campo come main partner della squadra per la seconda metà della stagione sportiva 2023/2024 della Serie A Tim.

Ac Monza Galliani Simmenthal

Serie A: Monza e Simmenthal, vicini al traguardo del terzo anno in Serie A

È una presentazione che arriva al momento perfetto della stagione, con la squadra in striscia positiva e lanciatissima verso il futuro.

«Siamo vicini al grande traguardo del terzo anno consecutivo di Serie A, una categoria che non avevamo mai provato per cento e dieci anni. Anche attraverso queste partnership continua il nostro percorso di crescita, non scegliendo marchi a caso, ma andando a lavorare con delle aziende solide che significano moltissimo per noi».

Serie A: Monza e Simmenthal. Galliani: «Europa? Mai posti l’obiettivo di andarci né di non andarci»

Ovviamente quando si parla di crescita, non si può escludere l’ambito sportivo: «Non ci siamo mai posti né l’obiettivo di andare in Europa né la preclusione di andarci. Prima mantenere la categoria, poi fare il massimo possibile. Io che sono un tifoso di questa squadra, posso dire che ci siamo tolti la soddisfazione di aver battuto due volte la Juventus, l’Inter, il Napoli, il Milan, da quando siamo arrivati in Serie A, partendo dai derby con il Seregno ed il Darfo Boario. Rimane questo sogno grande, realizzabile solo grazie ad una persona, il presidente Silvio Berlusconi, ma non so dove arriveremo, sicuramente cercheremo di fare il massimo».

Per il marchio Simmenthal il 2024 è stato l’anno del ritorno in grande stile nel mondo dello sport: a gennaio infatti era stata annunciata la partnership con la Pallacanestro Olimpia Milano, un’altra squadra con cui il marchio ha scritto grandi pagine di sport. Un ritorno come “jersey sponsor” che ha acceso l’attenzione di Adriano Galliani, noto e grande tifoso biancorosso. Biancorosso nel basket e biancorosso nel calcio: «Ho passato tutta la vita con questi colori».