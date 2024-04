Monza-Atalanta 1-2, le pagelle: Maldini stellare, centrocampo sottotono

MONZA-ATALANTA 1-2 (0-1)

MARCATORI pt 44’ De Ketelaere, st 27’ Tourè, 44’ Maldini

MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio 6.5; Birindelli 5, Izzo 6 (33’st D’Ambrosio n.g.), Pablo Marì 6, Kyriakopoulos 5.5 (20’st Maldini 7); Bondo 5, Gagliardini 5 (33’st Caldirola n.g.); Colpani 6 (9’st V.Carboni 6), Pessina 6, Zerbin 6.5; Djuric 5 (33’st Colombo n.g.). A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Pedro Pereira, A.Carboni, Ferraris, Vignato. All.: Palladino 6

ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi 6, Toloi 6 (23’st Djimsiti 5.5), Hien 5.5, Kolasinac 6.5; Holm 6 (28’pt Hateboer 6), Ederson 6 (23’st De Roon 5.5), Pasalic 6, Bakker 5.5 (1’st Ruggeri 6); De Ketelaere 7 (19’st Koopmeiners 5.5), Lookman 7; Tourè 7. A disp.: Musso, Rossi, Adopo, Bonfanti, Miranchuk, Zappacosta, Scamacca. All.: Gasperini 7

Di Gregorio 6.5 Para il parabile, cerca di aiutare anche nel giro palla

Birindelli 5 Spingere spingere, anche in velocità, ma quelle tre conclusioni sparate in curva andavano gestite diversamente

Izzo 6 Lookman si allarga spesso per sfuggire alle sue cure, attestato di stima (33’st D’Ambrosio n.g.)

Pablo Marì 6 Con lui Tourè se la vede brutta, non a caso i gol arrivano nelle situazioni in cui non può intervenire

Kyriakopoulos 5.5 Torna titolare dopo mesi la benzina è quella che è e finisce in fretta (20’st Maldini 7 Dominatore degli ultimi minuti, quando subentra dalla panchina, segna e colpisce un palo che fa correre brividi sulla schiena di tutti. Palladino ora gli chiede di essere decisivo anche dal fischio d’inizio)

Bondo 5 Pochi i duelli vinti, così viene a meno la sua utilità in campo

Gagliardini 5 Sprecone nell’area avversaria, in ritardo nella sua. Giornata negativa, pur con il consueto impegno tuttocampo (33’st Caldirola n.g.)

Colpani 6 Inizia bene, ma perde inerzia velocemente e Palladino lo toglie prematuramente(9’st V.Carboni 6 Organizzatore di trame offensive, appena scopre il lato destro del corpo è pronto per il salto di qualità)

Pessina 6 Peccato per quel mancino alto di poco che avrebbe potuto segnare l’1-1, per il resto la solita prestazione di movimento e raccordo con i compagni

Zerbin 6.5 L’esterno che il Monza ha cercato per tutto il campionato arriva da Napoli. Ci ha messo un po’ a trovare continuità, ma da lì è sempre stato positivo. Anche stasera, spina nel fianco.

Djuric 5 Le sponde vanno bene, sono utili, ma è limitante giocare solamente così tanto lontano dalla porta. Alla ricerca della profondità perduta (33’st Colombo n.g.)

Palladino 6 L’undici iniziale è quello di garanzia, senza osare. Quando cambia nella ripresa si nota la differenza e nel finale rischia anche di pareggiarla con le magie di Maldini. Ancora senza punti contro il suo maestro Gasperini, tutto rimandato (forse) all’anno prossimo. Intanto è arrivata la salvezza matematica, la seconda consecutiva