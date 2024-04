Ginnastica artistica: Casati Arcore con l’obiettivo della Serie B

La squadra maschile della Ginnastica Casati Arcore ha confermato la sua efficienza anche nella terza Prova di Serie C (Zona Tecnica 1), disputata a Torino, aggiudicandosi un significativo terzo posto con un punteggio totale di 139,700. Al primo posto si è posizionata la formazione dalla Ginnastica Gioy di Albese con 143, 750 (in pedana con Simone Buzas, Simone Recalcati, Cristian Mione, Gabriele D’Ambrosio Simone Pozzoni in prestito dalla Pro Carate) che ha conquistato il pass per la promozione diretta in Serie B.

Ginnastica artistica: Casati Arcore, alle Final Six per la promozione

La squadra biancoverde di Arcore, composta da Paolo Mollichelli, Daniele Perego, Gabriele Penati, Federico Trionfo Fineo, Alessio Villa e Isacco Miotti, ha dimostrato grande compattezza e determinazione durante l’intera durata del campionato e questo risultato ha contribuito a posizionarla al secondo posto nella classifica generale della Zona Tecnica 1.

«Ora, il nostro obiettivo è quello di arrivare in serie B. A maggio infatti la nostra squadra disputerà la Final six per conquistare il salto di categoria – spiega il tecnico Valentina Boi, che con l’olimpionico Matteo Morandi allena gli atleti al PalaUnimec di Arcore – Tutti gli atleti hanno contribuito a raggiungere questo risultato, lavorando in palestra durante la settimana ed esprimendosi ai massimi livelli nelle tre competizioni previste in questa edizione del Campionato di Serie C».

Ginnastica artistica: Sampietrina Seveso al sesto posto

Ginnastica Sampietrina Organico Serie C 2024

A Torino anche la squadra dei ragazzi targati Sampietrina Seveso, al termine di una prestazione di elevati contenuti tecnici, con punti 135,150 ha ottenuto il sesto posto migliorando il suo punteggio rispetto alle due prove precedenti presentandosi in pedana con Andrea Pellecchia, Kotte Arachchige Vishva, Adam Zouioueche, Nicolò Alfieri, Giuseppe Cubicciotti ed Ettore Lironi (prestito Asd Ginnastica Gioy).

Ginnastica artistica: la classifica finale della Serie C ZT1

Nella classifica finale della Serie C ZT1, la Ginn.Gioj ha conquistato il primo posto con il punteggio complessivo di 285,650; la Casati Arcore il secondo con 279,450 e la Sanpietrina Seveso l’ottavo con 255,500 punti.