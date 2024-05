Scacchi: Edoardo Colombo è campione giovanile regionale, a 7 anni percorso netto di vittorie

Edoardo Colombo, il campioncino di scacchi di Desio trionfa nel Campionato Giovanile Regionale della Lombardia. Dopo il suo trionfo nel Campionato Provinciale di Scacchi di Milano, categoria Under 8 e il primo posto assoluto nel Campionato Provinciale di Bergamo (categoria assoluta U10), Brescia e Pavia, domenica 5 maggio ha raggiunto un altro traguardo straordinario: la vittoria nella categoria Under 8 del Campionato Giovanile Regionale della Lombardia tenutosi a Codogno.

Scacchi Edoardo Colombo

Scacchi: Edoardo Colombo è campione giovanile regionale, in gara 213 ragazzi da tutta la Lombardia

In una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 213 giovani talenti provenienti da tutta la regione, Scotti ha brillato con il suo gioco impeccabile conquistando il gradino più alto del podio vincendo cinque partite secche su cinque. Edoardo Scotti, che frequenta l’Istituto Bilingue di Seregno Junior College, ha 7 anni ed è stato attratto nel mondo degli scacchi per caso, durante un pomeriggio d’estate trascorso con suo nonno Franco.

«È un sogno per me vincere oggi – ha raccontato Edoardo, emozionatissimo – Ho dato il massimo per rimanere concentrato, i miei avversari erano preparati e il livello della competizione era molto alto. Sono così emozionato e felice di aver raggiunto un altro obiettivo, lo desideravo con tutto me stesso».

Scacchi: Edoardo Colombo è campione giovanile regionale, la soddisfazione del maestro Matteo Zoldan

Membro orgoglioso dell’associazione Chess Projects di Milano, con il suo allenatore Matteo Zoldan, ora guarda avanti con fiducia al Campionato Italiano Giovanile, che si terrà a Salsomaggiore Terme la prima settimana di luglio.

«Allenare un giovane talentuoso è un piacere, un onore e una grande responsabilità – ha commentato il maestro Zoldan – A 7-8 anni, avere talento negli scacchi significa possedere una concentrazione superiore alla media, una naturale inclinazione alla logica che facilita la comprensione di complessi passaggi e conseguenze delle mosse, nonché una capacità visuo-spaziale di gestire simultaneamente le 64 caselle della scacchiera, cogliendo anche i sottili motivi geometrici che si creano con il movimento dei pezzi. Tutto questo è talento, ed Edoardo Colombo ne è indubbiamente dotato, ma la sua passione è altrettanto fondamentale».