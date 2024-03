Scacchi: Edoardo Colombo di Desio a 7 anni è campione provinciale, col sogno dei Mondiali

Da Desio il giovane talento Edoardo Colombo trionfa al Campionato Provinciale di Milano 2024 categoria Under 8. Nell’affascinante mondo degli scacchi, sempre più diffuso tra i giovani, dove la mente si confronta con la strategia e la pazienza, Edoardo Colombo, classe 2016, sette anni di Desio ha conquistato il titolo di Campione Provinciale di Milano nella categoria under 8. La sua vittoria, frutto di impegno e dedizione, è stata resa possibile anche grazie all’allenamento sotto la guida del maestro di fama internazionale Matteo Zoldan, dell’associazione sportiva dilettantistica Chess Projects ASD. Approcciatosi per la prima volta agli scacchi nell’estate del 2022, il piccolo talento brianzolo ha potuto coltivare la propria passione grazie ad un percorso parallelo alla sua carriera scolastica.

Desio: Edoardo Colombo e la passione per gli scacchi

È stato proprio quando ha iniziato la scuola elementare presso l’istituto bilingue Junior College di Seregno che ha avuto l’opportunità di conoscere il maestro Zoldan, che ha riconosciuto immediatamente il suo potenziale. Fin dall’inizio, Edoardo ha dimostrato di essere un talento naturale, conquistando ad oggi dodici podi: un importante traguardo è stato raggiunto domenica 10 marzo a Lainate, durante il Campionato Provinciale organizzato dall’ASD Lainate Scacchi. Con una serie di mosse brillanti e una calma sorprendente, Edoardo è emerso come il vincitore indiscusso della categoria under 8 vincendo 5 turni su 5. La sua vittoria a Lainate non solo ha consolidato la sua posizione di spicco nel panorama scacchistico locale, ma ha anche confermato nuovamente la sua qualifica per partecipare al Campionato Italiano che si terrà a inizio luglio a Salsomaggiore Terme. “Sono felicissimo per questo risultato – ha affermato gioiosamente Edoardo dopo il risultato – amo gli scacchi e le strategie che si possono creare di volta in volta. Non vedo l’ora di luglio.”

Desio: Edoardo Colombo e il sogno dei mondiali

Guardando al futuro, il giovane campione ha grandi ambizioni “Il mio sogno è diventare un maestro di scacchi e uno scacchista professionista e partecipare ai mondiali – dice ridendo – so che c’è molto lavoro da fare ma questo è quello che desidero e sono pronto a continuare a studiare per questo!” Per Edoardo gli scacchi sono più di un semplice gioco di movimento di pedine su una scacchiera: si tratta di un’esperienza che va oltre, insegnando strategia, pazienza e rispetto per l’avversario. Inoltre, rappresentano un mezzo per creare un senso di comunità, unione e amicizia tra coloro che condividono la passione per questo gioco millenario.