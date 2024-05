Boxe: Camparada tricolore, Pozzoli campione d’Italia dei pesi massimi tra i semi-professionisti

Il camparadese Gabriele Pozzoli in soli 17 secondi è diventato il nuovo campione italiano della “Global Boxing”, categoria pesi massimi della classe B, ovvero i semi-professionisti.

Il primo ad essere sospeso è proprio il pugile 26enne che ha ammesso di esser «rimasto molto sorpreso perché è stata una vittoria inaspettata per me che era la prima volta che combattevo per la cintura». E ora proprio quella cintura conquistata lo scorso 28 aprile sul ring di Milano la continua a guardarla con un certo orgoglio e soddisfazione. Pozzoli che nella vita di tutti giorni è un operaio metalmeccanico, ormai è da 14 anni che si dedica ai combattimenti.

Camparada: Pozzoli ha sconfitto il suo avversario in 17 secondi

«Ho cominciato con la kick-boxing e il K-1 per poi passare al pugilato semi professionista – ha spiegato il giovane –. I primi incontri che avevo fatto erano definiti light-contact, mentre ormai da un paio d’anni mi dedico a combattimenti full-contact. Devo mettere che quando l’altra domenica sono salito sul ring avevo fatto solo qualche scambio esplorativo con il mio avversario, poi al primo affondo vero ho vinto per ko in 17 secondi».

Un record imprevedibile anche per Pozzoli che ha iniziato ad allenarsi prima in una palestra di Peregallo di Lesmo per poi trasferirsi alla Eagle Boxing Academy Asd di Albiate. Il giovane ha iniziato a frequentare le palestre e provare a boxare«per curiosità e per imparare a difendersi ed ora mi hanno proposto di partecipare ai mondiali che si terranno ai Caraibi e vedrò cosa fare. È certamente una bella opportunità, ma resto sempre con i piedi per terra».