A Carate Brianza il gala del ciclismo amatoriale lombardo. Ospiti de “Il Parco”, domenica, i protagonisti della stagione agonistica amatoriale, chiamati dal comitato regionale lombardo della Federciclismo per opera della commissione amatoriale regionale guidata da Gianluca Piazzai con la supervisione del consigliere regionale Gianluca Londoni.

Ciclismo: a Carate Brianza il galà della stagione agonistica amatoriale, le medaglie del 2022

È stato, così, reso omaggio ai vincitori di titoli internazionali, nazionali e regionali che nel 2022 hanno portato in Lombardia 3 titoli mondiali, 5 europei e 15 italiani oltre ai vari campioni Regionali delle diverse specialità.

I risultati ottenuti dagli atleti lombardi hanno rappresentato il coronamento di un’attività in forte crescita: nel 2022 sono state organizzate in Lombardia 29 gare su strada, 8 gare in salita, 5 gare a cronometro, 26 randonnèe oltre alle granfondo internazionali e a numerose pedalate ecologiche, coniugando l’aspetto agonistico con quello ludico ricreativo aperto alle famiglie, con l’obiettivo di divulgare sempre più l’utilizzo della bicicletta come mezzo per testare i propri limiti, ma anche come mezzo di trasporto e mezzo di sviluppo turistico.

Ciclismo: a Carate Brianza il galà della stagione agonistica amatoriale, presenti Gianni Bugno e Morena Tartagni

Sul palco di Carate a premiare gli atleti il due volte campione del mondo e vincitore del Giro d’Italia Gianni Bugno e Morena Tartagni, pioniera del ciclismo femminile e prima donna italiana a salire su un podio mondiale. A fare gli onori di casa Ruggero Redaelli, presidente della Bcc, e Roberto Longoni, presidente de “Il Parco”.

Presentati dal generale Angelo Giacomino, già comandante della “Compagnia Atleti di Milano”, sono sfilati i medagliati a cominciare dai campioni del mondo per terminare con le società meglio classificate nel campionato italiano e in quello regionale.

Ciclismo Olga Cappiello

Ciclismo: a Carate Brianza il galà della stagione agonistica amatoriale, i premiati

Fra i premiati i campioni del mondo Olga Cappiello (Team De Rosa Santini anche campionessa europea), Giorgio Chiarini (Flandres Love), Francesco Figini (Team Asnaghi Gf); campioni europei Andrea Miotto sempre dell’ Asnaghi, Niky Giussani del team Asnaghi Granfondo; campioni italiani Stefano Bonanomi (Team MP Filtri), Emanuela Vola (System Cars-Coedil di Meda); campioni lombardi Marco Galimberti (Team Joule), Alberto Tota (System Cars-Coedil), Gianrocco Coppola (System Cars-Coedil), Ferrante Galmozzi (System Cars-Coedil), Emanuela Vola (System Cars-Coedil).

Ciclismo: a Carate Brianza il galà della stagione agonistica amatoriale, menzione per la Randonnèe per Casartelli

Menzione particolare per la gara definita “Gara dell’Anno”, ovvero la “Randonnèe Olimpica e della Famiglia” dedicata all’indimenticato campione olimpico di Albese con Cassano Fabio Casartelli.

Ciclismo: a Carate Brianza il galà della stagione agonistica amatoriale, i riconoscimenti speciali

Riconoscimenti speciali sono poi andati all’Asd Valgrigna Cycling Team di Fabio Fabiani che si è vista assegnare il 1° Memorial Onorino Romanò, in memoria del papà di Ambrogio, sponsor con la sua System Cars di Meda di numerose iniziative per il ciclismo; al Pedale arcorese è stato assegnato il “Premio Sinergia 2022” per ricordare il grande lavoro svolto per coniugare ciclismo amatoriale e giovanile. Fra gli altri riconoscimenti, il premio “Sostenitore 2022” è andato a Ambrogio Romanò e alla sua System Cars di Meda. L’ultimo riconoscimento speciale al generale Angelo Giacomino, residente proprio a Carate, già comandante della Compagnia Atleti di Milano, nella quale hanno prestato servizio militare tutti i migliori atleti di più generazioni. I riconoscimenti assegnati sono stati realizzati dai ragazzi ospiti di Casa don Guanella, diretti artisticamente da Afran Abiamba.