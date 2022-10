Giro d’Italia 2023: il 21 maggio la carovana rosa andrà da Seregno a Bergamo

La Brianza sarà protagonista della centoseiesima edizione del Giro d’Italia, in programma nel 2023. La presentazione da parte di Rcs Sport del percorso della più prestigiosa manifestazione ciclistica italiana, ospitata lunedì 17 ottobre dal teatro lirico di Milano, intitolato a Giorgio Gaber, ha confermato l’indiscrezione che avevamo rilanciato poche settimane fa. La quindicesima tappa della competizione, prevista domenica 21 maggio, partirà infatti da Seregno e, dopo un percorso di 181 chilometri, attraverso anche i colli briantei, terminerà a Bergamo.

Per la città, non si tratterà di una novità assoluta, ma comunque di un tuffo nel passato. Per trovare un’altra tappa partita da Seregno, infatti, bisogna risalire addirittura al 2 giugno 1960, quando la comitiva rosa mosse in direzione Lecco, per una frazione a cronometro di poco meno di 70 chilometri, che fu vinta dal fuoriclasse francese Jacques Anquetil. Inoltre, domenica 21 maggio 2023 cadrà il quarantesimo anniversario di un’altra circostanza storica, come fu la visita di Papa Giovanni Paolo II, arrivato da Desio tra due cordoni e folla ed accolto nella Basilica San Giuseppe, prima della meta di Santa Valeria, da dove lasciò il territorio locale in elicottero. Alla presentazione hanno partecipato tra il pubblico il sindaco Alberto Rossi ed il presidente della consulta dello sport Paolo Cazzaniga.

Giro d’Italia 2023: smentita l’indiscrezione di un arrivo a Cesano Maderno

Uno striscione che ha salutato la carovana rosa in occasione di un passaggio a Briosco nel 2017

Se l’indiscrezione che accreditava una partenza da Seregno ha trovato una conferma, altrettanto non si può dire per quella che invece indicava in Cesano Maderno la sede dell’arrivo della tappa precedente, prevista sabato 20 maggio 2023. La frazione di quella giornata, infatti, partirà da Sierre e si concluderà a Cassano Magnago.

Giro d’Italia 2023: la soddisfazione del sindaco Alberto Rossi

Paolo Cazzaniga ed Alberto Rossi alla presentazione di Milano

«Da qui, oggi, comincia un percorso con cui vogliamo coinvolgere tutta la città -ha commentato Alberto Rossi, sindaco di Seregno-. Oggi mi ha accompagnato alla presentazione ufficiale Paolo Cazzaniga, presidente della consulta dello sport, proprio a dimostrazione del legame forte con le realtà associative del nostro territorio, e che sarà fondamentale nei prossimi mesi per vivere al meglio questa fantastica avventura. Avremo modo di tornare presto sul tema per raccontarvi le prossime tappe di questo percorso, affinché fra sette mesi la carovana del Giro senta tutto il nostro calore e la nostra passione, così da sfruttare al massimo questa enorme opportunità di visibilità e non solo per il nostro territorio».