Ciclismo, successo su pista in Slovenia per l’astro nascente sevesino Matteo Fiorin

Fine d’anno con il botto per Matteo Fiorin. Il corridore di Baruccana, tesserato al Pool Cantù Gb Team, si è imposto nella gara a eliminazione su pista, riservata agli Juniores, che si è svolta nell’Olimpic Vadbeni Center di Nove Mesto, in Slovenia. L’atleta brianzolo, nella specialità di cui è peraltro campione europeo, ha colto il successo davanti al compagno di squadra Riccardo De Alessi; terza piazza per lo sloveno Jan Lesnik.

Ciclismo: il ritratto di Matteo Fiorin

Il corridore, nato a Desio il 14 giugno 2005 e residente a Baruccana di Seveso, alterna con successo l’attività su pista a quella su strada e talvolta nel ciclocross. Si è avvicinato al ciclismo all’età di 7 anni, seguendo le corse femminili della squadra diretta dal padre Daniele. Prima società il Gs Cicli Fiorin del nonno Guido. Velocista puro, è alto 180 centimetri per 74 chili. È appassionato di video giochi on-line, soprattutto sportivi. Nel suo palmares, un titolo mondiale ed europeo, undici tricolori: 9 su pista, 1 su strada e 1 di ciclocross. Nel 2019 ha vinto la Mini Parigi Roubaix. Quest’anno due successi su strada (20 marzo a Cesano Maderno; 10 luglio a Osio Sotto) e quattro secondi posti tra cui uno in Olanda il 21 maggio a Sluiskil, in una tappa dello Spie Internationale.

Ciclismo: numerosi riconoscimenti per Fiorin

Prima di affrontare questa trasferta, Matteo Fiorin è stato premiato a Nembro nell’ottava edizione dei BiciTv Awards. Tra i giovani talenti del ciclismo che si sono distinti nel corso della stagione, è sfilato il gruppetto degli juniores azzurri (Matteo Fiorin, Alessio Delle Vedove, Renato Favero, Luca Giaimi, Andrea Raccagni Noviero), campioni europei e mondiali dell’inseguimento a squadre, di sicuro i protagonisti del miglior campionato del mondo Juniores su pista che l’Italia abbia mai vissuto dal 1975 a oggi, almeno in campo maschile. Altro premio per Fiorin a Milano nell’auditorium “Giorgio Gaber” di Milano (Palazzo Pirelli) nel Gran Galà del Ciclismo Lombardo, promosso dal Comitato Lombardo Fci guidato da Stefano Pedrinazzi. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati riconoscimenti ad alcuni sodalizi che nel 2022 hanno raggiunto un traguardo importante. Tra questi la Us Aurora Desio, sezione di ciclismo, diventata club centenario.