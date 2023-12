Tagli degli autobus a Monza e Brianza: «Le prospettive non sono rosee»

Inutile farsi illusioni: le corse dei pullman tagliate nei mesi scorsi non saranno ripristinate in tempi brevi. Le speranze dei passeggeri delle linee urbane sono state stroncate lunedì in consiglio comunale dall’assessora alla Viabilità Giada Turato.

«Le prospettive non sono rosee – ha affermato sollecitata dal leghista Simone Villa – in quanto sono legate alla carenza di autisti» che in tutta Italia sta creando gravi difficoltà alle aziende che gestiscono i percorsi.

Tagli degli autobus a Monza e Brianza: Comune a mani vuote al tavolo convocato dopo il taglio della Z222 festiva

In seguito alla soppressione del servizio festivo della Z222, scattata a settembre, il Comune ha convocato l’Agenzia di bacino del trasporto pubblico locale e Autoguidovie, la società che ha in appalto la tratta, ma non ha spuntato nulla: le diverse agenzie territoriali, ha aggiunto l’assessora, si stanno confrontando con il Governo nel tentativo di provare a rendere il contratto collettivo più attrattivo per gli aspiranti autisti.

Tagli degli autobus a Monza e Brianza: «Sconsigliato di effettuare investimenti sulle linee urbane»

«L’Agenzia – ha spiegato la Turato – ci ha sconsigliato di effettuare altri investimenti sulle linee urbane» in quanto verrebbero vanificati dalla mancanza di personale. «Abbiamo chiesto ad Autoguidovie e Net di preservare le corse negli orari scolastici – ha proseguito – valuteremo la possibilità di istituire corsie preferenziali per i pullman» in modo da accorciare i tempi di percorrenza dei tragitti e incrementare le corse giornaliere di alcune linee.

«Pochi giorni fa – ha concluso – l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente si è impegnato ad affrontare il tema del tpl».