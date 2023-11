Monza: numeri e progetti di Trenord, ma la stazione va potenziata

Dalla stazione di Monza passano ogni giorno quasi 39mila passeggeri. Numeri che la rendono la quinta stazione per flusso complessivo di viaggiatori quotidiani in Lombardia. Dalla stazione cittadina transitano anche 358 treni al giorno, e per questo Monza è la settima stazione della Lombardia per numero di treni circolanti. Numeri importanti che sono stati illustrati da Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord, ospite del talk di apertura della due giorni “Monza fast future”, il festival della sostenibilità organizzato dal Comune di Monza il 21 e 22 novembre in Villa reale.

Trenord vuol fare crescere Monza, volume dei viaggiatori a livelli pre Covid

Il volume dei viaggiatori quotidiani ha quasi raggiunto i livelli pre Covid. Nel 2019, infatti, la media giornaliera del flusso che transitava dalla stazione di Monza era di 42.000 persone, con i picchi più elevati nelle fasce d’orario di punta tra le 7 e le 8 del mattino e tra le 17 e le 19. Numeri che rendono oggi la stazione di via Arosio inadeguata per il volume dei passaggi ma anche per la qualità del servizio offerto.

“Monza fast future”, il festival della sostenibilità organizzato dal Comune di Monza

Trenord vuol fare crescere Monza, nuovo “data lake” per elaborare dati per il futuro

Per questo Trenord si è dotata di un “data lake” in grado di offrire uno sguardo sulla mobilità del futuro, con uno studio di previsione che può immaginare le evoluzioni delle abitudini dei viaggiatori fino al 2032, con modelli di simulazione.

Da qui al 2032 è previsto, per esempio, uno sviluppo dell’offerta ferroviaria su Monza con la tratta verso l’aeroporto di Orio al Serio grazie al prolungamento della linea Milano – Carnate – Bergamo. Ma anche l’estensione della linea S9 fino a Busto Arsizio e Abbiategrasso e il completamento del servizio semi orario giornaliero sulla linea S8.

Monza Fast Future: l’annuncio di Rfi per il nuovo apparato centrale computerizzato

Al panel ha partecipato anche Michele Rabino, responsabile sviluppo infrastrutture dell’area nord ovest Milano di RFI che ha annunciato importanti interventi proprio per Monza: il nuovo apparato centrale computerizzato in sostituzione di quello attuale, che è già in corso di realizzazione con un valore di opera di oltre 20 milioni di euro. Il nuovo apparato sarà gestibile da un operatore sia dalla postazione presente in stazione, sia da una nuova postazione ubicata al comando di Milano Greco Pirelli.

Ennesimo annuncio anche per l’avvio dei lavori della realizzazione della stazione Monza est, prevista per il 2027, con un investimento di 6 milioni e mezzo di euro, servita dalla linea Milano Porta Garibaldi – Molteno – Lecco con treni ogni mezz’ora.

Monza Fast Future: gli autobus elettrici in città

Sempre in tema di mobilità sostenibile il sindaco Paolo Pilotto nei giorni scorsi, annunciando il fittissimo programma di ospiti e interventi nella due giorni di dibattiti, ha spiegato dell’entrata in circolazione entro il prossimo anno dei primi tre bus elettrici in città, a cui se ne aggiungeranno altri ventitré entro giugno 2026. Un investimento di circa 15 milioni di euro finanziati con fondi ottenuti dal Pnrr e dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per l’acquisto di venticinque bus, mentre per il ventiseiesimo l’acquisto sarà cofinanziato da Net e Autoguidovie. I nuovi mezzi ecologici sostituiranno quelli più vecchi, rinnovando di un terzo l’intero parco pullman della città.