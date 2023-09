Monza: tagli festivi alla linea Z222, il caso finisce in consiglio comunale

È una inedita alleanza quella tra LabMonza e Lega contro i tagli alle corse festive degli autobus della linea Z222: entrambe le formazioni hanno criticato in consiglio comunale la decisione dell’Agenzia del trasporto pubblico locale, motivata dalla carenza di autisti della società Autoguidovie che gestisce la tratta.

Tagli alla Z222 a Monza: i consiglieri

«La soppressione – ha affermato Francesco Racioppi della civica – impatta non tanto sui collegamenti con la stazione di Sesto, raggiungibile con la Z221, ma su quelli urbani». Il Comune, ha suggerito, potrebbe sostenere la ditta finanziando gli aumenti degli stipendi. «Al taglio festivo – ha spiegato il leghista Simone Villa – si aggiunge quello delle corse serali infrasettimanali che incide sui lavoratori» e di certo non disincentiva l’uso delle auto.

Tagli alla Z222 a Monza: l’assessore

«L’Agenzia – ha replicato l’assessora alla Mobilità Giada Turato – ha preferito cancellare le corse festive piuttosto che rischiare la soppressione casuale di alcune corse provocata dalla mancanza di personale. A fine dicembre valuteremo l’impatto del provvedimento e chiederemo alla società un confronto in cui coinvolgeremo gli altri comuni». Intanto il Comune di Cinisello Balsamo ha chiesto un incontro ad Autoguidovie per discutere il caso.

«La richiesta di incontro, con carattere di urgenza, ha lo scopo di acquisire direttamente tutte le informazioni, dandone notizia ai cittadini in merito a un servizio importante per la città e la cui valutazione può avere effetti penalizzanti per l’intero territorio di Cinisello Balsamo», ha spiegato l’amministrazione comunale.