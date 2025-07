Gli agenti assistono allo scambio: ennesimo arresto per droga alla stazione di Monza

Ennesimo arresto per droga nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Monza. Gli agenti di una Volante della Polizia di Stato sono intervenuti domenica 29 giugno dopo avere assistito a uno “scambio” sospetto tra due persone al confine dei giardini dello scalo ferroviario, lungo corso Milano.

Hanno notato un giovane, successivamente identificato come un cittadino algerino 21enne, consegnare qualcosa a un acquirente. I due si sono poi allontanati. I poliziotti hanno deciso di intervenire. Alla vista delle divise il 21enne ha cercato di raggiungere la stazione ma è stato prontamente bloccato. Perquisito è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish. L’acquirente, a sua volta raggiunto, ha consegnato spontaneamente una dose della medesima sostanza stupefacente acquistata poco prima.

Monza, arresto per droga: un 21enne sarà allontanato dal territorio nazionale

Il 21enne, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per cessione e detenzione a fini di spaccio di hashish e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione dell’udienza con il rito per direttissima. L’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per uso di sostanza stupefacente.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza. Nei suoi confronti il Questore ha adottato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.