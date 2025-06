Monza, spruzzato spray urticante alla stazione durante una lite: intervenuti i vigili del fuoco

Spray antiaggressione spruzzato nel sottopasso pedonale della stazione di Monza: il bilancio è di una persona soccorsa in codice verde e sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco del Comando provinciale. L’allarme, dopo una segnalazione alla centrale operativa, è scattato attorno alle 16.30 di venerdì 13 giugno.

Monza, vigili del fuoco alla stazione dopi lo spruzzo di spray urticante

Squadre sono state mandate sul posto e hanno utilizzato strumentazione apposita per accertare la natura della sostanza presente nel sottopasso, appurando che si trattava appunto di uno spray urticante spruzzato, come confermato ai vigili del fuoco da agenti della Polizia ferroviaria, durante un litigio scoppiato poco prima. I vigili del fuoco hanno provveduto con elettroventilatori ad arieggiare il luogo mentre una persona coinvolta è stata soccorsa da personale sanitario e portata precauzionalmente al pronto soccorso in codice verde.