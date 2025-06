Monza, 15enne colto sul fatto a comprare hashish alla stazione: riconsegnato alla mamma

Il ragazzino che aveva appena acquistato 2 grammi di hashish, in stazione, è venuto a prenderlo mamma, al Comando della Polizia locale di Monza, il suo spacciatore è stato arrestato. Lo scambio tra pusher e cliente è stato colto in diretta dagli agenti del Nucleo operativo sicurezza territoriale durante un apposito servizio organizzato nelle vicinanze dello scalo ferroviario anche con abiti civili.

Monza, spaccio di droga alla stazione: gli agenti in abiti civili arrestano il pusher

Nel pomeriggio di giovedì 19 giugno hanno visto l’acquirente, un 15enne, avvicinarsi a un uomo di circa trent’anni con il quale sarebbe avvenuto lo scambio. Una pattuglia ha subito fermato il minore, trovandogli addosso circa due grammi di hashish, che avrebbe dichiarato appunto di avere comprato, mentre una seconda pattuglia ha arrestato lo spacciatore, di origine marocchina, che deteneva circa 20 grammi di hashish e 160 euro in banconote di piccolo taglio.

Tra l’altro è emerso che era già stato denunciato nella stessa settimana per cessione di sostanze stupefacenti nel medesimo luogo. Nella serata è stato associato alla casa circondariale monzese in attesa di udienza. Il minore, segnalato alla Prefettura per assunzione di sostanze, è stato riconsegnato alla madre.