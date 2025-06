Dall’1 maggio, il giorno successivo al collocamento agli arresti domiciliari, era evaso facendo perdere le proprie tracce per oltre un mese. Fino al 5 giugno, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza, per tutto il tempo intercorso impegnati nelle ricerche con una attività info-investigativa coordinata dalla Procura di Monza, non l’hanno rintracciato in un comune del Comasco.

Operazione Easy, ventenne evaso dai domiciliari: addosso hashish e bilancino

Fermato e perquisito è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 220 euro in contanti, verosimilmente frutto della attività di spaccio. La stessa attività criminale che l’aveva portato ad essere colpito dalla misura cautelare del Tribunale di Monza nell’ambito della indagine Easy, conclusa ad aprile con l’esecuzione di due ordinanze di misure cautelari nei confronti di 15 ragazzi italiani, 8 dei quali minorenni, e a 2 arresti in flagranza, per un traffico di sostanze stupefacenti in Brianza.

L’evaso, un 20enne – dopo una richiesta nei suoi confronti di un decreto di latitanza da parte del magistrato competente – era stato nel frattempo colpito da una nuova ordinanza di custodia cautelare, questa volta in carcere. E’ stato anche denunciato, questa volta alla Procura di Como, per il possesso di droga, e successivamente tradotto nella Casa Circondariale lariana, a disposizione della Autorità giudiziaria.