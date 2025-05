Operazione antidroga Easy in Brianza, le chat: “Facciamo 20 grammi di cristalli?”

“Venti grammi di cristalli e 2 cucinati e 3 sfusi?”. Si parla di droga, con dettagli su richieste, prezzi, quantità e persino “offerte” nelle chat intercettate dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza, quelle che si sarebbero scambiati i presunti pusher coinvolti in un vasto traffico di droga che ha visto mercoledì 30 aprile, 15 italiani, 8 dei quali minorenni, colpiti da una ordinanza cautelare. Ulteriori sviluppi sono emersi durante le perquisizioni, 17, eseguite sempre nell’ambito dell’operazione della Polizia di Stato, denominata “Easy”. Due degli indagati sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga Easy, le chat tra gli indagati e i clienti: “Ti faccio l’offerta”

Si tratta di un 20enne di Nova Milanese, già destinatario della misura degli arresti domiciliari, che durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 308 grammi di hashish e della di 900 euro. Il secondo, un 38enne, indagato non destinatario di misura cautelare ma con precedenti penali specifici, residente fuori pronvincia, nel corso di perquisizione delegata dall’Autorità giudiziaria è stato trovato in possesso di 7 pastiglie e 6 dosi di ecstasy/MDMA, per un totale di circa 6 grammi, oltre che di 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza.

A un terzo indagato, 20enne, sempre di Nova Milanese, colpito dalla misura della permanenza in casa in quanto all’epoca dei fatti contestati era minorenne, sono stati trovati 60 grammi di hashish.

Operazione Easy, sequestrati in tutto 400 grammi di hashish e oltre 3mila euro

Complessivamente nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 400 grammi di hashish e 3.155 euro in contanti. “I riscontri odierni – dicono dalla Questura – hanno consentito di attualizzare per alcuni degli indagati un’attività delinquenziale continua e reiterata nel tempo”.