Monza: al volante ubriaco “fa strike” e cerca di fuggire, in auto hashish e denaro

Al volante sotto gli effetti dell’alcol, nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno ha “fatto strike” contro una serie di veicoli e ha quindi cercato di darsi alla fuga. Fermato da una pattuglia della Polizia stradale della Sezione di Monza, per l’automobilista i guai sono proseguiti: è stato infatti trovato in possesso di 55 grammi di hashish e di “un’ingente somma di denaro in banconote di piccolo taglio”. L’uomo, italiano, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e indagato per fuga a seguito di sinistro stradale. L’arresto è stato convalidato dalla autorità giudiziaria.

Monza, un altro automobilista arrestato dopo avere tentato di disfarsi della cocaina

Così come avvenuto per un altro conducente, sempre durante un’attività svolta, durante il week end appena trascorso, dalla Sezione polizia stradale di Monza e dalla dipendente sotto sezione di Arcore. Nel pomeriggio di venerdì 13 giugno gli agenti sono intervenuti dopo una richiesta per un veicolo che sarebbe stato oggetto di appropriazione indebita. Durante il controllo i poliziotti hanno rinvenuto “numerosi involucri contenenti cocaina”, che il conducente avrebbe cercato di disfarsi, con destrezza. Anche in questo caso l’arresto è avvenuto per detenzione di droga.