Mostre fotografiche sulla bellezza degli orti e dei ghiacciai, occasioni esperienziali come Drum Circle, rassegna zootecnica con esposizione di animali nella parte bassa, ma anche nella parte alta del parco di Villa Campello (con laboratori di mungitura, battesimo della sella e a spasso con gli alpaca), pet therapy con gli asinelli, il mondo delle api, la pecora brianzola, workshop, stand delle associazioni e di vendita di prodotti, anche presidio Slow Food.

C’è questo è molto altro all’interno del programma ufficiale della Sagra di San Fermo-la Sagra della Salute 2025 di Albiate curato dal Consorzio Comunità Brianza.

Albiate, il programma della sagra di San Fermo: il 9 agosto 2025

Il programma generale si concentra in due giornate nel mese di agosto, il 9 ed il 12. Sabato 9 agosto, dalle 16 alle 19, nelle sale della biblioteca, spazio alle mostre con “Hortus Vegetabilis”, la bellezza degli orti con laboratorio per bambini e famiglie 30 fotografie con cornice, e “Terra Galacialis”, i ghiacciai della Lombardia in collaborazione con il Cai di Albiate con visite guidate a cura dei volontari del Cai. Dalle 16 alle 19, nella zona alta del parco Drum Circle connessione e benessere attraverso il ritmo musicale con attività inclusiva e liberatoria dove creare musica insieme.

Albiate, il programma della sagra di San Fermo: il 12 agosto è il giorno della fiera zootecnica (e del workshop sull’adolescenza)

Martedì 12 agosto, il secondo martedì del mese di agosto è da tradizione il giorno della fiera zootecnica: dalle 7.30 alle 11.30 nella parte bassa del parco di Villa Campello esposizione di animali bovini, equini, ovini, caprini, camelidi con attività: battesimo della sella coi pony, a spasso con alpaca e laboratorio di mungitura. Nella parte alta del parco, sino alle 12.30, pet therapy con asinelli, attività didattica e vendita prodotti sul mondo delle api, attività didattica sulla lana e vendita prodotti (tema la pecora brianzola), workshop a tema adolescenza con l’associazione Perseidi.

Albiate, il programma della sagra di San Fermo: le associazioni locali e il territorio

Previsti stand delle associazioni locali, l’apicoltore regalerà un vasetto di miele a chi parteciperà a “GiraCampello”, percorso a tappe sui temi del benessere animale, ambientale e delle persone. Nel corso della mattinata ci saranno le “isole della salute” e la banda di Albiate creerà le “isole della musica”. Da pomeriggio a sera, stand didattici sulla pratica agricola, vendita di prodotti orticoli, attività interattive e giocose e di sensibilizzazione. Due le speciali aree ristoro: dalle 8 alle 13, birrificio artigianale Menaresta nella parte alta del parco, mentre in quella bassa c’è la dispensa del macellaio, presidio slow food con associazione Luganega di Monza, filiera alimentare di cibo di qualità.